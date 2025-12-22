भारत को फ़ाइनल हराने के बाद अक्षय खन्ना की तरह ‘धुरंधर’ के गाने पर नाची पाकिस्तानी टीम, Video हुआ वायरल

पाकिस्तान अंडर-19 टीम के इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में प्रशंसक टीम का अभिनंदन करने के लिए सड़कों पर उतरे। भारत के खिलाफ लगातार निराशाजनक नतीजों के बाद यह जीत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी राहत साबित हुई, और फैंस ने युवा खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भरपूर सराहना दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शहर में प्रवेश करते ही खिलाड़ियों पर फूल बरसाए गए और जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया गया।