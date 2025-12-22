भारत को फ़ाइनल हराने के बाद अक्षय खन्ना की तरह ‘धुरंधर’ के गाने पर नाची पाकिस्तानी टीम, Video हुआ वायरल

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने धुरंधर' फिल्म के गाने डांस किया (Photo - Video Screeshot/ ACC)
India vs Pakistan, under 19 Asia Cup: पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के विशाल अंतर से हराकर एशिया कप अंडर-19 का खिताब अपने नाम कर लिया। यह पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले साल 2012 में भी उन्होंने यह ट्रॉफी जीती थी, तब भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता बने थे।
फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 347/8 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस जीत की नींव रखी 172 रनों की शानदार पारी खेलने वाले समीर मिन्हास ने। जवाब में भारतीय टीम दबाव में पूरी तरह बिखर गई और 156 रनों पर ही ऑलआउट हो गई। नतीजतन, पाकिस्तान को एकतरफा जीत हासिल हुई।
इस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उत्साह में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना की स्टाइल में फिल्म 'धुरंधर' फिल्म के वायरल गाने "FA9LA" पर जमकर डांस किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे जमकर एंजॉय कर रहे हैं।
पाकिस्तान अंडर-19 टीम के इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में प्रशंसक टीम का अभिनंदन करने के लिए सड़कों पर उतरे। भारत के खिलाफ लगातार निराशाजनक नतीजों के बाद यह जीत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी राहत साबित हुई, और फैंस ने युवा खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भरपूर सराहना दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शहर में प्रवेश करते ही खिलाड़ियों पर फूल बरसाए गए और जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया गया।
गौरतलब है कि सरफराज अहमद इस अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान टीम के मेंटर थे। सरफराज को भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले जीतने का खास अनुभव है। वह 2004 में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को हराने वाली टीम के कप्तान रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई थी और अंडर-19 एशिया कप में भी टीम का मार्गदर्शन किया।
इस जीत के बाद अब सरफराज अहमद को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम का मेंटर बनाए जाने की मांग उठने लगी है।
