22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत को फ़ाइनल हराने के बाद अक्षय खन्ना की तरह ‘धुरंधर’ के गाने पर नाची पाकिस्तानी टीम, Video हुआ वायरल

इस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उत्साह में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना की स्टाइल में फिल्म 'धुरंधर' फिल्म के वायरल गाने "FA9LA" पर जमकर डांस किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे जमकर एंजॉय कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 22, 2025

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने धुरंधर' फिल्म के गाने डांस किया (Photo - Video Screeshot/ ACC)

India vs Pakistan, under 19 Asia Cup: पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के विशाल अंतर से हराकर एशिया कप अंडर-19 का खिताब अपने नाम कर लिया। यह पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले साल 2012 में भी उन्होंने यह ट्रॉफी जीती थी, तब भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता बने थे।

पाकिस्तान ने ऐसे हासिल की एकतरफा जीत

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 347/8 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस जीत की नींव रखी 172 रनों की शानदार पारी खेलने वाले समीर मिन्हास ने। जवाब में भारतीय टीम दबाव में पूरी तरह बिखर गई और 156 रनों पर ही ऑलआउट हो गई। नतीजतन, पाकिस्तान को एकतरफा जीत हासिल हुई।

अक्षय खन्ना की तरह नाची पाकिस्तानी टीम

इस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उत्साह में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना की स्टाइल में फिल्म 'धुरंधर' फिल्म के वायरल गाने "FA9LA" पर जमकर डांस किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे जमकर एंजॉय कर रहे हैं।

जीत के बाद जमकर मनाया जश्न

पाकिस्तान अंडर-19 टीम के इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में प्रशंसक टीम का अभिनंदन करने के लिए सड़कों पर उतरे। भारत के खिलाफ लगातार निराशाजनक नतीजों के बाद यह जीत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी राहत साबित हुई, और फैंस ने युवा खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भरपूर सराहना दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शहर में प्रवेश करते ही खिलाड़ियों पर फूल बरसाए गए और जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया गया।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सरफराज अहमद को मेंटर बनाने की मांग

गौरतलब है कि सरफराज अहमद इस अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान टीम के मेंटर थे। सरफराज को भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले जीतने का खास अनुभव है। वह 2004 में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को हराने वाली टीम के कप्तान रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई थी और अंडर-19 एशिया कप में भी टीम का मार्गदर्शन किया।

इस जीत के बाद अब सरफराज अहमद को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम का मेंटर बनाए जाने की मांग उठने लगी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 12:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत को फ़ाइनल हराने के बाद अक्षय खन्ना की तरह ‘धुरंधर’ के गाने पर नाची पाकिस्तानी टीम, Video हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Vijay Hazare Trophy: बेहद खतरनाक है पंजाब की टीम, गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह समेत से खिलाड़ी शामिल

Abhishek Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार के लिए खींची इंग्लैंड टीम की टांग

Rohit Sharma trolls England
क्रिकेट

VHT 2025-26 में रोहित-विराट समेत कई बड़े स्‍टार 24 से वनडे में मचाएंगे धमाल, जानें लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल्‍स

VHT 2025-26 Live Streaming
क्रिकेट

सूर्या की चमक भी पड़ रही है फीकी, क्या गिल के साथ उनका भाग्य भी होना था तय?

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

‘वह गिल, जायसवाल और जितेश से बहुत बेहतर हैं’, पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकने वाला बयान, बताया ईशान को क्यों मिली टी20 वर्ल्ड कप में जगह

Ishan Kishan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.