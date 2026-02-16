राशिद खान ने टी20 क्रिकेट में लिखा नया अध्याय, 700 विकेट लेने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

मैच में अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी करते हुए UAE को रोकने में अहम भूमिका निभाई। राशिद ने 4 ओवर में 1/24 के आंकड़े के साथ गेंदबाजी की। उनका 700वां विकेट मैच के 16वें ओवर में आया, जब UAE के बल्लेबाज मुहम्मद अरफान रिवर्स स्वीप खेलते हुए अपने स्टंप्स पर गेंद लगाकर 'हिट विकेट' आउट हुए। यह राशिद के टी20 करियर में पहली बार हिट विकेट से विकेट लेना था। इससे पहले उन्होंने पिछले हफ्ते अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में 698वें और 699वें विकेट लिए थे।