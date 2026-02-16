‘पाक क्रिकेट का ये काला दौर है’, मोहम्मद यूसुफ ने नकवी पर साधा निशाना; कहा- ‘पॉलिटिक्स और एजेंडा को दूर करना होगा’

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के हाथों मिली 61 रनों की करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में जैसे भूचाल आ गया है। इस हार के बाद पाकिस्तान के सुपर-8 में पहुंचने पर खतरा मंडरा रहा है और अब नामीबिया के खिलाफ उनका अगला मैच 'करो या मरो' जैसा हो गया है। कोलंबो में हुए इस मैच ने भारत और पाकिस्तान के बीच के बड़े अंतर को साफ दिखा दिया है। इस शर्मनाक हार पर पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक बोर्ड से पॉलिटिकल दखलंदाजी खत्म नहीं होगी, टीम का सुधार मुमकिन नहीं है।