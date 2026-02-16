इंग्लैंड पर मंडरा रहा सुपर 8 से बाहर होने का संकट, यूरोपीय टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड खराब

यदि इटली इंग्लैंड को हरा देता है और सोमवार के होने वाले नेपाल के खिलाफ मुकाबले में स्कॉटलैंड जीत दर्ज करता है तो तीनों टीमों के 4-4 अंक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नेट रन रेट फैसला करेगा कि कौन सी दो टीमें सुपर 8 में प्रवेश करेंगी। स्कॉटलैंड का नेट रन रेट +0.359 है, जो बताता है कि इटली के खिलाफ हार इंग्लैंड को ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर सकती है। इंग्लैंड को बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि वे सुपर एट के लिए क्वालिफिकेशन पक्का कर सकें।