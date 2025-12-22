22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Vijay Hazare Trophy: बेहद खतरनाक है पंजाब की टीम, गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह समेत से खिलाड़ी शामिल

भारत 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे और टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगा। ऐसे में यह तय नहीं है कि गिल, अभिषेक और अर्शदीप की उपलब्धता कितनी होगी। शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में स्थान नहीं दिया गया है।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 22, 2025

Abhishek Sharma and Shubman Gill

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Photo Credit- IANS)

Punjab team for Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है, जिसमें पंजाब ने अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह जैसे भारतीय स्टार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हालांकि, अभी तक कप्तान का नाम घोषित नहीं किया गया है।

इन तीन खिलाड़ियों के अलावा, पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह और हरप्रीत बरार सहित पावर-हिटर और ऑलराउंडर्स का एक मजबूत ग्रुप चुना है। गुरनूर बरार और कृष भगत तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे।

पंजाब के सभी 7 लीग मैच जयपुर में खेले जाएंगे। टीम का कार्यक्रम इस प्रकार है:

  • 24 दिसंबर: महाराष्ट्र के खिलाफ
  • 26 दिसंबर: छत्तीसगढ़ के खिलाफ
  • 29 दिसंबर: उत्तराखंड के खिलाफ
  • 31 दिसंबर: हिमाचल प्रदेश के खिलाफ
  • 3 जनवरी: सिक्किम के खिलाफ
  • 6 जनवरी: गोवा के खिलाफ
  • 8 जनवरी: मुंबई के खिलाफ

पिछले सीजन में पंजाब क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गया था, और अर्शदीप सिंह उस समय टीम के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इस बार टीम पिछले प्रदर्शन को सुधारने के इरादे से उतरेगी। भारत 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा। ऐसे में शुभमन गिल (जो वनडे टीम में कप्तानी करेंगे), अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह (जो टी20 टीम में हैं) की उपलब्धता सीमित हो सकती है। गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया है।

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की टीम: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बरार, हरप्रीत बरार, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा।

Published on:

22 Dec 2025 02:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Vijay Hazare Trophy: बेहद खतरनाक है पंजाब की टीम, गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह समेत से खिलाड़ी शामिल

