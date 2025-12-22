Vijay Hazare Trophy: बेहद खतरनाक है पंजाब की टीम, गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह समेत से खिलाड़ी शामिल

पिछले सीजन में पंजाब क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गया था, और अर्शदीप सिंह उस समय टीम के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इस बार टीम पिछले प्रदर्शन को सुधारने के इरादे से उतरेगी। भारत 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा। ऐसे में शुभमन गिल (जो वनडे टीम में कप्तानी करेंगे), अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह (जो टी20 टीम में हैं) की उपलब्धता सीमित हो सकती है। गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया है।