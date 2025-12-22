‘वह गिल, जायसवाल और जितेश से बहुत बेहतर हैं’, पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकने वाला बयान, बताया ईशान को क्यों मिली टी20 वर्ल्ड कप में जगह

शनिवार को जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुख्यालय में सचिव देवजीत सैकिया, चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया था। इसमें शुभमन गिल का ना होना और ईशान किशन की एंट्री सभी के लिए चौंकाने वाली थी। झारखंड को उसकी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले ईशान किशन ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 517 रन बनाए थे और फाइनल में शतक जड़ा था। ईशान लंबे समय से बेहतरीन फॉर्म में हैं, बावजूद इसके वह लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे थे। संजू सैमसन, जितेश शर्मा और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी के चलते विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की रेस में ईशान खुद को पीछे पाते रहे।