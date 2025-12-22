‘वह गिल, जायसवाल और जितेश से बहुत बेहतर हैं’, पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकने वाला बयान, बताया ईशान को क्यों मिली टी20 वर्ल्ड कप में जगह

विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली जगह (Photo - IPL official Site)
Ishan kishan, T20 World Cup 2026: पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने झारखंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन की जमकर तारीफ की है। करीब दो साल बाद ईशान की भारतीय टीम में वापसी होने जा रही है। उन्हें आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में बैक-अप विकेटकीपर के रूप में चुना गया है।
शनिवार को जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुख्यालय में सचिव देवजीत सैकिया, चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया था। इसमें शुभमन गिल का ना होना और ईशान किशन की एंट्री सभी के लिए चौंकाने वाली थी। झारखंड को उसकी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले ईशान किशन ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 517 रन बनाए थे और फाइनल में शतक जड़ा था। ईशान लंबे समय से बेहतरीन फॉर्म में हैं, बावजूद इसके वह लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे थे। संजू सैमसन, जितेश शर्मा और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी के चलते विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की रेस में ईशान खुद को पीछे पाते रहे।
हालांकि, जब चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप के लिए टीम संयोजन पर चर्चा की और शीर्ष क्रम में विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन पर भरोसा जताया, तो बैक-अप विकल्प के रूप में फॉर्म में चल रहे ईशान किशन का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आया। श्रीकांत ने ईशान की वापसी को चयनकर्ताओं का शानदार फैसला बताया, भले ही यह फैसला शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की कीमत पर आया हो। गिल हाल तक टीम के उपकप्तान थे, जबकि जायसवाल 2024 की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा होने के बावजूद इस फॉर्मेट में सीमित मौके ही पा सके।
श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यशस्वी जायसवाल के लिए मुझे बुरा लग रहा है। वह बदकिस्मत रहे। लेकिन ईशान किशन विकेटकीपर भी हैं और ओपनिंग बल्लेबाज़ भी। इसी वजह से वह जितेश शर्मा, शुभमन गिल और जायसवाल से बेहतर हैं। ईशान किशन एक शानदार क्रिकेटर हैं। जब वह चलते हैं, तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ईशान किशन का चयन बेहतरीन है।"
उन्होंने आगे कहा, "चयनकर्ताओं ने घरेलू क्रिकेट को गंभीरता से देखा है। ईशान किशन की वापसी पूरी तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन और रन बनाने की बदौलत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी टीम को जिताया भी। मुझे ईशान के लिए बेहद खुशी है। वह कभी दोहरा शतक लगाने के बाद वर्ल्ड कप टीम में भी थे, लेकिन फिर अचानक गायब हो गए थे।"
