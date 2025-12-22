22 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अब वनडे भी खेलते दिखेंगे संजू सैमसन, इस टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान, देखें स्क्वाड

संजू सैमसन को केरल की विजय हजारे ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया है। उनके अलावा टीम में अनुभवी खिलाड़ी एमडी निधीश और विष्णु विनोद भी शामिल हैं। युवा स्पिनर विग्नेश पुथुर को भी मौका मिला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 22, 2025

Ravi Shastri on Sanju Samson

भारतीय टीम के बल्‍लेबाज और विकेटकीपर संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Sanju Samson, Kerala Vijay Hazare Trophy 2025-26 Squad: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में केरल के लिए खेलते नजर आएंगे। केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) ने रविवार को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें सैमसन को जगह मिली है। वहीं टीम की कप्तानी युवा बल्लेबाज रोहन कुन्नुम्मल को सौंपी गई है।

विवाद के चलते नहीं मिली थी जगह

पिछले साल KCA के साथ हुए विवाद के कारण सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी की टीम में शामिल नहीं किया गया था। अब उनके पास इस घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर वनडे टीम में वापसी का सुनहरा मौका है। खासकर इसलिए कि वनडे में बैकअप विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे ऋषभ पंत का लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में रिकॉर्ड काफी कमजोर रहा है। वहीं, संजू सैमसन का वनडे करियर में औसत 56 से अधिक है, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

संजू के अलावा इन खिलाड़ियों को मिली जगह

संजू के अलावा टीम में अनुभवी खिलाड़ी एमडी निधीश और विष्णु विनोद भी शामिल हैं। युवा स्पिनर विग्नेश पुथुर को भी मौका मिला है, जिन्होंने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा केरल को इस बार ग्रुप ई में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पुदुचेरी और तमिलनाडु जैसी मजबूत टीमों से होगा।

केरल के लिए खराब रहा सीजन

इस सीजन में केरल का प्रदर्शन घरेलू टूर्नामेंट्स में निराशाजनक रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं रणजी ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब 50 ओवर के फॉर्मेट में टीम बेहतर प्रदर्शन कर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेगी।

केरल की विजय हजारे ट्रॉफी टीम:

रोहन कुन्नुमल (कप्तान), संजू सैमसन, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), मोहम्मद अजहरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निज़ार, अभिषेक जे. नायर, कृष्णा प्रसाद, अखिल स्कारिया, अभिजीत प्रवीण वी, बीजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित, विग्नेश पुथुर, निधिश एमडी, आसिफ केएम, अभिषेक पी. नायर, शराफुद्दीन एनएम, एडेन एप्पल टॉम।

अहमदाबाद में संजू सैमसन ने जीता बच्चे का दिल, मैच के बाद गिफ्ट कर दिये अपने कीपिंग ग्लव्स
क्रिकेट
Sanju Samson hits 50 before Asia Cup 2025

Published on:

22 Dec 2025 07:41 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप से पहले अब वनडे भी खेलते दिखेंगे संजू सैमसन, इस टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान, देखें स्क्वाड

