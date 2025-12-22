टी20 वर्ल्ड कप से पहले अब वनडे भी खेलते दिखेंगे संजू सैमसन, इस टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान, देखें स्क्वाड

पिछले साल KCA के साथ हुए विवाद के कारण सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी की टीम में शामिल नहीं किया गया था। अब उनके पास इस घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर वनडे टीम में वापसी का सुनहरा मौका है। खासकर इसलिए कि वनडे में बैकअप विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे ऋषभ पंत का लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में रिकॉर्ड काफी कमजोर रहा है। वहीं, संजू सैमसन का वनडे करियर में औसत 56 से अधिक है, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।