अहमदाबाद में संजू सैमसन ने जीता बच्चे का दिल, मैच के बाद गिफ्ट कर दिये अपने कीपिंग ग्लव्स

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)
Sanju samson, Indian cricket team: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन का टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में लौटने का लंबा इंतजार शुक्रवार को आखिरकार खत्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मैच में सैमसन को ओपनिंग का मौका मिला। उन्होंने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाते हुए शानदार पारी खेली और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई।
सैमसन ने 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 37 रन की तेज पारी खेली। लंबे समय बाद प्लेइंग इलेवन में लौटे सैमसन बेहद आत्मविश्वास से भरे नजर आए और टीम को बड़े स्कोर की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट पर 231 रन बनाए। भारत की पारी में तिलक वर्मा ने 73, हार्दिक पांड्या ने 63, संजू सैमसन ने 37 और अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए।
जवाब में दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। क्विंटन डि कॉक ने 65 रन बनाए, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा सफलता हासिल की। भारत ने मैच 30 रन से जीता और 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। (लखनऊ में चौथा टी20 कोहरे के कारण रद्द हो गया था।) मैच के बाद हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच और वरुण चक्रवर्ती को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
संजू सैमसन अपनी फील्डिंग और बल्लेबाजी के साथ-साथ अपने व्यवहार के लिए भी काफी लोकप्रिय हैं। खासकर बच्चों में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मैच के बाद सैमसन ने अपने ग्लव्स दो छोटे बच्चों को उपहार में दे दिए। बच्चे इस उपहार से बेहद खुश नजर आए। सैमसन के इस नेक काम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह देखकर उनके फैंस और भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
सैमसन की इस शानदार वापसी से टी20 विश्व कप 2026 के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। अब देखना यह है कि चयनकर्ता आने वाली सीरीज और विश्व कप में उन्हें किस भूमिका में देखते हैं।
