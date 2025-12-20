20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अहमदाबाद में संजू सैमसन ने जीता बच्चे का दिल, मैच के बाद गिफ्ट कर दिये अपने कीपिंग ग्लव्स

अहमदाबाद के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले के बाद सैमसन ने अपने ग्लव्स दो छोटे बच्चों को दे दिए। बच्चे सैमसन से उपहार पाकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। सैमसन द्वारा बच्चों को ग्लव्स दिए जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 20, 2025

Sanju Samson hits 50 before Asia Cup 2025

भारतीय विकेटकीपर-बल्‍लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Sanju samson, Indian cricket team: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन का टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में लौटने का लंबा इंतजार शुक्रवार को आखिरकार खत्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मैच में सैमसन को ओपनिंग का मौका मिला। उन्होंने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाते हुए शानदार पारी खेली और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई।

सैमसन ने 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 37 रन की तेज पारी खेली। लंबे समय बाद प्लेइंग इलेवन में लौटे सैमसन बेहद आत्मविश्वास से भरे नजर आए और टीम को बड़े स्कोर की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट पर 231 रन बनाए। भारत की पारी में तिलक वर्मा ने 73, हार्दिक पांड्या ने 63, संजू सैमसन ने 37 और अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए।

जवाब में दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। क्विंटन डि कॉक ने 65 रन बनाए, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा सफलता हासिल की। भारत ने मैच 30 रन से जीता और 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। (लखनऊ में चौथा टी20 कोहरे के कारण रद्द हो गया था।) मैच के बाद हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच और वरुण चक्रवर्ती को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

संजू सैमसन अपनी फील्डिंग और बल्लेबाजी के साथ-साथ अपने व्यवहार के लिए भी काफी लोकप्रिय हैं। खासकर बच्चों में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मैच के बाद सैमसन ने अपने ग्लव्स दो छोटे बच्चों को उपहार में दे दिए। बच्चे इस उपहार से बेहद खुश नजर आए। सैमसन के इस नेक काम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह देखकर उनके फैंस और भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

सैमसन की इस शानदार वापसी से टी20 विश्व कप 2026 के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। अब देखना यह है कि चयनकर्ता आने वाली सीरीज और विश्व कप में उन्हें किस भूमिका में देखते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Dec 2025 02:19 pm

Published on:

20 Dec 2025 02:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अहमदाबाद में संजू सैमसन ने जीता बच्चे का दिल, मैच के बाद गिफ्ट कर दिये अपने कीपिंग ग्लव्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सुंदर और रिंकू को लेकर फंसा था पेच, अंत में दोनों ने मारी बाजी

India T20 World Cup 2026 Squad
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शुभमन गिल बाहर, अक्षर पटेल बने उपकप्तान, ईशान किशन की हुई वापसी

Team India Selectors
क्रिकेट

India Squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, देखें पूरा स्क्वाड

T20 World Cup 2026 India Squad Announcement
क्रिकेट

VHT 2025-26: दिल्ली टीम में विराट कोहली की एंट्री, ऋषभ पंत की कप्तानी में उतरेंगे मैदान पर

VHT 2025-26
क्रिकेट

VHT 2025-26 के लिए मुंबई की टीम का ऐलान, रोहित शर्मा की में एंट्री, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दो खिलाड़ी हुए बाहर

VHT 2025-26
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.