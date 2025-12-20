अहमदाबाद में संजू सैमसन ने जीता बच्चे का दिल, मैच के बाद गिफ्ट कर दिये अपने कीपिंग ग्लव्स

जवाब में दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। क्विंटन डि कॉक ने 65 रन बनाए, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा सफलता हासिल की। भारत ने मैच 30 रन से जीता और 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। (लखनऊ में चौथा टी20 कोहरे के कारण रद्द हो गया था।) मैच के बाद हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच और वरुण चक्रवर्ती को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।