T20 World Cup: पाकिस्तान के खिलाफ फिर उलटफेर की तैयारी? अमेरिकी खिलाड़ी के बयान ने मचाई खलबली

मैच से एक दिन पहले अमेरिका के स्पिन-ऑलराउंडर मोहम्मद मोहसिन ने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को उनकी पुरानी हार याद दिलाते हुए कहा कि दबाव अमेरिका पर नहीं, पाकिस्तान पर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन ने कहा, 'हमने सिर्फ उन सकारात्मक चीजों पर बात की है जो हमें पिछले मैच और पाकिस्तान के खिलाफ मिली थीं, क्योंकि हम उन्हें एक बार हरा चुके हैं। मुझे लगता है कि सारा दबाव अब उन पर है। हमारे पास इस वर्ल्ड कप में खोने के लिए कुछ नहीं है। हम बस अपने सफर का आनंद ले रहे हैं और उम्मीद है कि कल की जीत के साथ यह सफर और भी शानदार हो जाएगा।'