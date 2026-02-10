T20 वर्ल्ड कप के बाद IPL से भी बाहर हो सकते हैं हर्षित राणा, घुटने की सर्जरी के बाद आया बड़ा अपडेट

Harshit Rana Injury Update: चोट के चलते टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से बाहर हुए भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राणा की सोमवार को ही घुटने की चोट की सर्जरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वह टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) सीजन के ज्‍यादातर हिस्से से या फिर पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो सकते हैं। उनके आईपीएल से बाहर होने पर कोलकाता नाईट राइडर्स को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में ये फ्रेंचाइजी उनके विकल्‍प की तलाश करेगी।