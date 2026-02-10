Ned vs Nam: T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने नामीबिया को हराकर रचा इतिहास, अब तक कोई एसोसिएट टीम नहीं कर सकी ऐसा

Ned vs Nam Match Highlights: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का 10वां मुकाबला मंगलवार को दिल्‍ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में नामीबिया और नीदरलैंड के बीच मंगलवार को खेला गया। ग्रुप ए के इस मुकाबले में नामीबिया ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड्स ने दो ओवर शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाते सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। बास डे लीडे ने गेंदबाजी में दो विकेट और 48 गेंदों पर पांच चौके और चार छक्‍के की मदद से 72 रन की नाबाद पारी खेली। इस बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड ने ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्‍तान को पछाड़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। जबकि भारत शीर्ष पर बरकरार है।