10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ned vs Nam: T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने नामीबिया को हराकर रचा इतिहास, अब तक कोई एसोसिएट टीम नहीं कर सकी ऐसा

Ned vs Nam Match Highlights: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के ग्रुप ए के मुकाबले में नीदरलैंड ने नामीबिया को हराकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ ही उसने टी20 वर्ल्‍ड में एसोसिएट टीमों की सबसे ज्‍यादा जीत के रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 10, 2026

Ned vs Nam Match Highlights

मैच जीतने के बाद पवेलियन लौटते नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स और बास डी लीडे। पीछे नामीबिया की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Ned vs Nam Match Highlights: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का 10वां मुकाबला मंगलवार को दिल्‍ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में नामीबिया और नीदरलैंड के बीच मंगलवार को खेला गया। ग्रुप ए के इस मुकाबले में नामीबिया ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड्स ने दो ओवर शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाते सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। बास डे लीडे ने गेंदबाजी में दो विकेट और 48 गेंदों पर पांच चौके और चार छक्‍के की मदद से 72 रन की नाबाद पारी खेली। इस बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड ने ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्‍तान को पछाड़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। जबकि भारत शीर्ष पर बरकरार है।

टी20 वर्ल्‍ड कप में एसोसिएट टीमों की सबसे ज्‍यादा जीत

टी20 वर्ल्‍ड के इतिहास में नीदरलैंड्स की ये 11वीं जीत है। इस जीत के साथ ही उसने एसोसिएट टीमों की सबसे ज्‍यादा जीत के रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया है। उसके बाद इस मामले में दूसरे पायदान पर 8 जीत के साथ इंग्‍लैंड और पांच-पांच जीत के साथ अफगानिस्‍तान और नामीबिया तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। जबकि तीन जीत के साथ आयरलैंड की टीम पांचवें पायदान पर है।

बास डे लीडे और लोगान वान बीक ने चटकाए 2-2 विकेट

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए थे। निकोल लोफ्टी-ईटन ने सबसे ज्यादा 42 रन की पारी खेली थी। 38 गेंदों की पारी में उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। इसके अलावा जान फ्राइलिंक ने 30 और जेजे स्मिट ने 22 रन की पारी खेली। कप्तान गेरहर्ड इरासमस ने 9 गेंद पर 18 रन बनाए थे। नीदरलैंड के लिए बास डे लीडे और लोगान वान बीक ने 2-2, जबकि आर्यन दत्त और फ्रेड क्लासेन ने 1-1 विकेट लिए।

लीडे ने फिर जड़ा तूफानी अर्धशतक

नीदरलैंड को जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य मिला। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैक्स ओ दाउद के रूप में पहला झटका 16 के स्कोर पर लगा। वह 7 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे बास डे लीडे ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 48 गेंद पर 4 छक्कों और 5 चौकों सहित नाबाद 72 रन की पारी खेल टीम को 12 गेंद पहले 7 विकेट से जीत दिला दी।

डे लीडे ने दूसरे विकेट के लिए माइकल लेविट 28, के साथ 30 और तीसरे विकेट के लिए कोलिन एकरमैन 32 के साथ 68 रन की अहम साझेदारी की। इसके अलावा लीडे ने कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स नाबाद 18 के साथ 43 रन की साझेदारी की। नीदरलैंड ने 18 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच जीता। विजयी चौका बास डे लीडे के बल्ले से निकला।

ये भी पढ़ें

BCCI का बड़ा एक्‍शन, टी20 वर्ल्ड कप में भी मंगेतर या पत्नियां साथ नहीं रख सकेंगे खिलाड़ी
क्रिकेट
Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

10 Feb 2026 02:59 pm

Published on:

10 Feb 2026 02:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ned vs Nam: T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने नामीबिया को हराकर रचा इतिहास, अब तक कोई एसोसिएट टीम नहीं कर सकी ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

T20 World Cup: पाकिस्तान के खिलाफ फिर उलटफेर की तैयारी? अमेरिकी खिलाड़ी के बयान ने मचाई खलबली

USA and Pakistan cricket teams on field
क्रिकेट

IND vs PAK: भारत-पाक मैच पर सस्पेंस खत्‍म, नकवी ने ‘फील्ड मार्शल’ का नाम लेकर खड़ा किया नया विवाद

PCB chief Mohsin Naqvi and Field Marshal Asim Munir India vs Pakistan
क्रिकेट

...तो श्रीलंका की क्रिकेट कूटनीति के आगे झुका पाकिस्तान, श्रीलंकाई राष्ट्रपति और पाक पीएम के बीच हुई थी ये बात

india vs pakistan t20 world cup 2026 match status latest, telephonic conversation between Dissanayake and Shahbaz Sharif
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के बाद IPL से भी बाहर हो सकते हैं हर्षित राणा, घुटने की सर्जरी के बाद आया बड़ा अपडेट

Harshit Rana Injury Update
क्रिकेट

BCCI का बड़ा एक्‍शन, टी20 वर्ल्ड कप में भी मंगेतर या पत्नियां साथ नहीं रख सकेंगे खिलाड़ी

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.