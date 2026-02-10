भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान खिलाड़ियों को उनके परिवार के साथ रखने पर रोक लगा दी है। बीसीसीआई ने उसी पॉलिसी को अपनाने का फैसला किया है, जो बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपनाई गई थी। एक रिपोर्ट की मानें तो मौजूदा टीम मैनेजमेंट ने पुष्टि के लिए बीसीसीआई से संपर्क किया, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया। ऑफिशियल पॉलिसी के मुताबिक, खिलाड़ियों को अभी अपने परिवार के साथ अधिकतम 14 दिनों तक रहने की इजाजत है, बशर्ते बाहर का टूर 45 दिनों से ज्‍यादा का हो।