IND vs PAK: अपने आर्मी चीफ का नाम लेकर नकवी ने दी ये धमकी! कहा- ‘हम धमकियों से नहीं डरते’

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मैच अब होने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार और PCB ने भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले के साथ ही पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने साफ शब्दों में जनरल आसिम मुनीर (आर्मी चीफ) का जिक्र करते हुए कहा कि वे किसी भी पाबंदी या धमकी से नहीं डरते। यह विवाद तब बढ़ा था, जब बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना किया और उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी न खेलने की धमकी दी थी।