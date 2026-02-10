IND vs PAK: …तो श्रीलंका की क्रिकेट कूटनीति के आगे झुका पाकिस्तान, श्रीलंकाई राष्ट्रपति और पाक पीएम के बीच हुई थी ये बात

बातचीत के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने शहबाज शरीफ को याद दिलाया कि पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा मुश्किल वक्त में एक-दूसरे के साथ रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर 1996 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, जब सुरक्षा कारणों से दूसरी टीमों ने मना कर दिया था, तब भारत और पाकिस्तान ने एकजुटता दिखाते हुए श्रीलंका में मैच खेला था। राष्ट्रपति दिसानायके ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए लिखा, 'यह जानकर अच्छा लगा कि भारत-पाकिस्तान मैच योजना के अनुसार ही होगा। श्रीलंका उस एकजुटता को कभी नहीं भूला जो 1996 में भारत और पाकिस्तान ने दिखाई थी।'