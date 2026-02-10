पाकिस्तान सरकार ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारत के खिलाफ अपनी टीम उतारने से साफ इनकार कर दिया था। इसके पीछे की वजह बांग्‍लादेश का समर्थन बताया गया। लेकिन, अब उसने यू-टर्न लेते हुए पाकिस्‍तान को भारत के खिलाफ मैच खेलने की अनुमति दे दी है। रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्‍तान ने ये फैसला यूं ही नहीं लिया है। उसे एहसास हो गया था कि मैच का बॉयकॉट कर उसने बड़ी गलती कर दी है और इसके लिए आईसीसी उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके बाद उसने इससे बाहर निकलने के लिए बांग्‍लादेश से मदद मांगी।