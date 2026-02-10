T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान के यू-टर्न से ICC ने डूबने से बचाए इतने हजार करोड़

India vs Pakistan: पाकिस्‍तान सरकार आखिरकार लंबे ड्रामे के बाद टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारत के खिलाफ टीम उतारने को राजी हो गई है। इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने हजारों करोड़ रुपये डूबने से भी बचा लिए हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का ऐलान कर क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया था। इसके बाद आईसीसी ने बेहद सख्‍त रुख अपनाते हुए उसे प्रतिबंध की चेतावनी दी और पाकिस्‍तान को अपने बयान पर पलटी मारने को मजबूर कर दिया।