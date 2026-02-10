T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान के यू-टर्न से ICC ने डूबने से बचाए इतने हजार करोड़

आईसीसी चीफ जय शाह। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
India vs Pakistan: पाकिस्तान सरकार आखिरकार लंबे ड्रामे के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ टीम उतारने को राजी हो गई है। इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने हजारों करोड़ रुपये डूबने से भी बचा लिए हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का ऐलान कर क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया था। इसके बाद आईसीसी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए उसे प्रतिबंध की चेतावनी दी और पाकिस्तान को अपने बयान पर पलटी मारने को मजबूर कर दिया।
पाकिस्तान सरकार के यू-टर्न के बाद अब निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला रविवार 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की अनुमति मिलने के बाद आईसीसी के खजाने को तगड़े नुकसान का खतरा भी टल गया है।
पाकिस्तान सरकार ने एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर दावा किया था कि पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मुकाबले में नहीं उतरेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक सार्वजनिक बयान जारी करते हुए कहा कि बांग्लादेश के सपोर्ट में उनकी नेशनल टीम भारत से मैच नहीं खेलेगी।
पाकिस्तान सरकार के फैसले के बाद आईसीसी हरकत में आया और उसे प्रतिबंधों की चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चुप्पी साधे रखी। हालांकि पर्दे के पीछे पीसीबी, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ बातचीत करता रहा।
शहबाज शरीफ की सरकार की ओर से अब दावा किया गया है कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी की बातचीत और कुछ देशों के अनुरोध के बाद वह भारत के खिलाफ 15 फरवरी को अपनी टीम को उतरने की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला क्रिकेट की स्पिरिट को बचाने और सभी हिस्सा लेने वाले देशों में इस ग्लोबल खेल को जारी रखने में मदद करने के मकसद से लिया गया है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के इस बड़े टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के फैसले से आईसीसी 174 मिलियन डॉलर (करीब 1560 करोड़ रुपये) के नुकसान से बच गया है। इसमें ब्रॉडकास्टर से जुड़े पैसे के साथ गेट मनी (टिकट बिक्री), और स्पॉन्सरशिप शामिल थे।
T20 World Cup 2026