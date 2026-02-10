ICC की मीटिंग के बड़े फैसले: 15 को ही होगा भारत-पाक मैच, बांग्लादेश पर नहीं लगेगा कोई बैन, बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी का भी तोहफा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ बैठक में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस मीटिंग में तय किया गया है कि भारत और पाकिस्‍तान का ग्रुप चरण में मुकाबला तय शेड्यूल के अनुसार, 15 फरवरी को ही होगा। इसके साथ ही आईसीसी ने अपने बयान में कहा है कि वर्ल्ड कप से हटने के लिए बांग्लादेश पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही 2031 के वर्ल्‍ड कप से पहले उसे एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी सौंपी जाएगी।