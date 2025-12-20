टीम चयन से पहले ही मीडिया में रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर को लेकर सेलेक्टर्स के बीच बड़ी बहस की चर्चा थी, क्‍योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले ही उन्‍हें बाहर कर दिया गया था। जबकि वाशिंगटन को उनकी ऑलराउंड क्षमताओं के कारण प्राथमिकता दी गई थी। इसके साथ ही गंभीर के चहेते होने के चलते उन्‍हें लगातार मौके मिल रहे थेे। रिंकू सिंह ने घरेलू क्रिकेट में काफी अच्‍छा प्रदर्शन किया था। लंबे मंथन के बाद इन दोनों को ही वर्ल्‍ड कप टीम में शामिल कर लिया गया है।