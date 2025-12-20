मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो सोर्स: ANI)
India T20 World Cup 2026 Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने शनिवार दोपहर को फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाले पैनल में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और मैच फिनिशर रिंकू सिंह को टीम में शामिल करने को लेकर बड़ी बहस हुई है। अंत में हेड कोच गौतम गंभीर चहेते माने जाने वाले सुंदर और रिंकू दोनों ही टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।
टीम चयन से पहले ही मीडिया में रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर को लेकर सेलेक्टर्स के बीच बड़ी बहस की चर्चा थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया था। जबकि वाशिंगटन को उनकी ऑलराउंड क्षमताओं के कारण प्राथमिकता दी गई थी। इसके साथ ही गंभीर के चहेते होने के चलते उन्हें लगातार मौके मिल रहे थेे। रिंकू सिंह ने घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। लंबे मंथन के बाद इन दोनों को ही वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर लिया गया है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन।
