शुभमन-जितेश ही नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का टूटा सपना, टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम में नहीं मिली जगह

Team India World Cup 2026 Squad: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 20, 2025

Team India

टीम इंडिया (फोटो- IANS)

Team India Full Squad for T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, जबकि उपकप्तान अक्षर पटेल होंगे। शुभमन गिल को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो ईशान किशन की वापसी हो गई है। इसके अलावा जितेश शर्मा को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। एक सीरीज के बाद ही रिंकू सिंह की वापसी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि, चयनकर्ताओं ने वर्ल्डकप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्डकप के लिए चुनी गई टीम में उन्हें जगह दे दी है।

सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान हैं, तो तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा इस टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल हुए हैं। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या और वाशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन और ईशान किशन को रखा गया है। हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह टीम के गेंदबाज हैं।

इन 5 खिलाड़ियों का टूटा सपना

टी20 वर्ल्डकप खेलने का सपना सिर्फ शुभमन गिल और जितेश शर्मा का ही नहीं, बल्कि इन पांच खिलाड़ियों का भी टूट गया है। आपको बता दें कि लगातार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा पिछले टी20 वर्ल्डकप में पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेंच पर बैठने वाले यशस्वी जायसवाल को भी जगह नहीं मिली।

ऋषभ पंत भी पिछले टी20 वर्ल्डकप में टीम इंडिया के मुख्य विकेटकीपर बल्लेबाज थे, लेकिन इस बार उनका नाम टीम में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, जो लगातार हार्दिक पंड्या की जगह टीम का हिस्सा बने हुए थे, उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से ही ड्रॉप कर दिया गया था। उनका भी टी20 वर्ल्डकप खेलने का सपना टूट गया है।

टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन।

Shubman Gill

