शुभमन-जितेश ही नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का टूटा सपना, टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम में नहीं मिली जगह

Team India Full Squad for T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, जबकि उपकप्तान अक्षर पटेल होंगे। शुभमन गिल को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो ईशान किशन की वापसी हो गई है। इसके अलावा जितेश शर्मा को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। एक सीरीज के बाद ही रिंकू सिंह की वापसी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि, चयनकर्ताओं ने वर्ल्डकप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्डकप के लिए चुनी गई टीम में उन्हें जगह दे दी है।