20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन को इस मजबूरी की वजह से टी20 वर्ल्डकप की टीम से करना पड़ा बाहर, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत

ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए शनिवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को दी गई है तो उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 20, 2025

Shubman Gill

शुभमन गिल (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026 Team India Squad: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है और शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ? शनिवार को BCCI सचिव देवजित सैकिया ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसमें सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया और अक्षर पटेल को उपकप्तानी सौंपी गई। टीम में 2 साल के बाद ईशान किशन की वापसी हुई है।

टीम में शुभमन गिल सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि उपकप्तान भी थे और हाल ही में उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की उपकप्तानी सौंपी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि शुभमन गिल का टीम से पत्ता क्यों काटा गया? टीम में उनका फॉर्म खराब था, लेकिन खराब फॉर्म तो सूर्यकुमार यादव का भी रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह।

 डेढ़ साल से फॉर्म है खराब

शुभमन गिल ने आखिरी टी20 अर्धशतक हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 जुलाई 2024 को लगाया था। उसके बाद से उन्होंने भारतीय टीम के लिए 18 मुकाबले खेले, लेकिन एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। इस दौरान भारत ने एशिया कप का खिताब जीता, कोई भी द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं गंवाई, लेकिन शुभमन गिल का फॉर्म नहीं लौटा। वह एक अर्धशतकीय पारी के लिए तरसते रहे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में तो उन्होंने हद कर दी। पहले दो मैचों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने वाले शुभमन गिल तीसरे टी20 मुकाबले में 28 गेंदों पर सिर्फ 28 रन बना सके। इसके बाद चौथे मुकाबले से पहले उन्हें पैर की चोट का बहाना देकर बाहर कर दिया गया।

ईशान किशन का फॉर्म शुभमन पर भारी पड़ गया। टी20 में ओवरऑल शुभमन गिल का औसत 28 का रहा है और स्ट्राइक रेट 138 का है। वहीं ईशान किशन का हालिया स्ट्राइक रेट 193 का रहा है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका औसत 57 का रहा। यही वजह है कि शुभमन गिल को टीम से बाहर कर ईशान किशन को मौका दिया गया। आपको बता दें कि ईशान किशन ने भारतीय टीम के लिए आखिरी टी20 मुकाबला साल 2023 में खेला था। इसके बाद से उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने भारत के लिए 32 मैचों में 25 की औसत से 796 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 124 रहा है, जो ओवरऑल काफी खराब माना जाता है।

लेकिन हाल ही में खत्म हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने 193 के स्ट्राइक रेट से 516 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने 33 छक्के लगाए और एमएस धोनी का एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ईशान किशन टी20 फॉर्मेट में पांच शतक लगाने वाले भारत के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं। ऐसे में चयनकर्ताओं को ईशान किशन को टीम में रखने और शुभमन गिल को बाहर करने में ज्यादा देर नहीं लगी।

टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

20 Dec 2025 04:49 pm

Published on:

20 Dec 2025 04:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन को इस मजबूरी की वजह से टी20 वर्ल्डकप की टीम से करना पड़ा बाहर, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

शुभमन-जितेश ही नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का टूटा सपना, टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम में नहीं मिली जगह

Team India
क्रिकेट

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जितेश शर्मा को नहीं दी गई जगह

India T20 World Cup 2026 Squad
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सुंदर और रिंकू को लेकर फंसा था पेच, अंत में दोनों ने मारी बाजी

India T20 World Cup 2026 Squad
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शुभमन गिल बाहर, अक्षर पटेल बने उपकप्तान, ईशान किशन की हुई वापसी

Team India Selectors
क्रिकेट

India Squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, देखें पूरा स्क्वाड

T20 World Cup 2026 India Squad Announcement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.