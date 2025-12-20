शुभमन को इस मजबूरी की वजह से टी20 वर्ल्डकप की टीम से करना पड़ा बाहर, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत

ईशान किशन का फॉर्म शुभमन पर भारी पड़ गया। टी20 में ओवरऑल शुभमन गिल का औसत 28 का रहा है और स्ट्राइक रेट 138 का है। वहीं ईशान किशन का हालिया स्ट्राइक रेट 193 का रहा है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका औसत 57 का रहा। यही वजह है कि शुभमन गिल को टीम से बाहर कर ईशान किशन को मौका दिया गया। आपको बता दें कि ईशान किशन ने भारतीय टीम के लिए आखिरी टी20 मुकाबला साल 2023 में खेला था। इसके बाद से उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने भारत के लिए 32 मैचों में 25 की औसत से 796 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 124 रहा है, जो ओवरऑल काफी खराब माना जाता है।