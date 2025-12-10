भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)
म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शानदी टूटने के बाद भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। स्मृति को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में ही रहेगी।
भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बाद यह पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी। इस सीरीज की शुरुआत 21 दिसंबर से होने जा रही है। वर्ल्ड कप फ़ाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेलने वालीं शेफाली को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। अब टीम का फोकस जून 2026 में इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप पर शिफ्ट हो गया है, और श्रीलंका सीरीज इसी की तैयारी का आगाज होगी।
भारत vs श्रीलंका टी20 सीरीज शेड्यूल
|मैच नंबर
|तारीख
|स्थान
|पहला टी20
|21 दिसंबर
|विशाखापत्तनम
|दूसरा टी20
|23 दिसंबर
|विशाखापत्तनम
|तीसरा टी20
|26 दिसंबर
|तिरुवनंतपुरम
|चौथा टी20
|28 दिसंबर
|तिरुवनंतपुरम
|पांचवां टी20
|30 दिसंबर
|तिरुवनंतपुरम
टीम में युवा प्रतिभाओं को भी मौका मिला है। अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी और लेफ्ट आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा को पहली बार सीनियर टीम में जगह दी गई है। कमलिनी ने अंडर-19 टूर्नामेंट में बल्ले से प्रभावित किया, जबकि वैष्णवी ने गेंद से कमाल दिखाया। इसके अलावा, वर्ल्ड कप हीरोइन्स जैसे दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिगेज, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह ठाकुर भी टीम का हिस्सा हैं। टीम में ऋचा घोष और जी कमलिनी के रूप में दो विकेटकीपर उपलब्ध हैं।
दोनों तीनों के बीच हेड-टू-हेड की बात करें तो टी20 प्रारूप में भारत का दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 26 मुकाबलों में से भारत ने 20 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका सिर्फ 6 मैच जीत पाई है। स्मृति मंधाना के लिए यह सीरीज निजी जीवन की उथल-पुथल के बाद क्रिकेट पर पूरा फोकस करने का मौका होगी।
हाल ही में संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी रद्द होने की खबरें सुर्खियों में रहीं, जिस पर दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए आधिकारिक पुष्टि की। मंधाना ने कहा कि अब आगे बढ़ने का समय है और उनका फोकस पूरी तरह क्रिकेट पर है। फैंस को उम्मीद है कि मैदान पर उनकी बल्लेबाजी फिर से वही पुराना जादू बिखेरेगी।
