BCCI पर निशाना साधते हुए विमल ने अश्विन से पूछा ऐसा सवाल, बवुक होकर भारतीय खिलाड़ी ने कहा – अरे ये क्या सवाल पूछ रहे हो…

विमल कुमार ने इसी पर अश्विन से सवाल किया, उन्होंने कहा, "एक कठिन सवाल पूछूंगा। नाथन लायन को ड्रॉप किया गया, और उन्होंने ब्रॉडकास्टर से खुलकर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ब्रॉडकास्टर को यह अनुमति है कि आप बेबाकी से कुछ भी बोल सकते हैं। इसे सुनकर आपको कभी लगा कि यार, हम लोग इंडिया में कभी ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कोई बड़ा खिलाड़ी जब ड्रॉप होता है, तो वह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आप भी कभी ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आज लगता है कि आपके करियर में भी कई ऐसे मौके आए थे, जहां आप लायन की तरह खुलकर बोल सकते थे। अगर ब्रॉडकास्टर पूछते, तो आप कहते कि हां, मुझे भी बुरा लगा है।"