BCCI पर निशाना साधते हुए विमल ने अश्विन से पूछा ऐसा सवाल, बवुक होकर भारतीय खिलाड़ी ने कहा – अरे ये क्या सवाल पूछ रहे हो…

10 दिसंबर 2025,

बुधवार

BCCI पर निशाना साधते हुए विमल ने अश्विन से पूछा ऐसा सवाल, बवुक होकर भारतीय खिलाड़ी ने कहा – अरे ये क्या सवाल पूछ रहे हो…

सवाल सुनते ही अश्विन कुछ पल के लिए रुक गए, उनकी आंखों में भावुकता साफ झलक रही थी। विमल ने तुरंत टोन बदला और कहा, "मैं फैन के तौर पर सुनना चाहता हूं, पत्रकार के तौर पर नहीं। अगर संवेदनशील लग रहा है, तो स्किप कर सकते हैं।" अश्विन मुस्कुराए और बोले, "अरे कैसा सवाल पूछ लिया!"

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 10, 2025

R Ashwin on Kuldeep Yadav

भारतीय पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन। (फोटो सोर्स: IANS)

पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और खेल पत्रकार विमल कुमार को उनके यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर क्रिकेट की बेबाक चर्चाओं के लिए जाना जाता है। दोनों की ये बातचीत अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, क्योंकि वे मुद्दों को बिना लाग-लपेट के रखते हैं। हाल ही में उनका एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें विमल कुमार ने अश्विन से कुछ बेहद कठिन और भावुक सवाल पूछे। जवाब में अश्विन ने बिना नाम लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर निशाना साधा, और भारतीय क्रिकेट सिस्टम में खिलाड़ियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर गहरी चोट की।

नाथन लायन ने श्रोप किए जाने के बाद दिया था यह बयान

चर्चा की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से हुई। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने स्पिनर नाथन लायन को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया, जो 2012 के बाद पहली बार घरेलू टेस्ट में ऐसा हुआ। लायन ने ब्रॉडकास्टर को दिए इंटरव्यू में अपनी निराशा खुलकर जाहिर की, उन्होंने कहा कि वे बहुत गंदा महसूस कर रहे हैं। यह बयान वायरल हो गया, और कई लोगों ने लायन की ईमानदारी की तारीफ की।

विमल कुमार ने अश्विन से पूछा चौंकाने वाला बयान

विमल कुमार ने इसी पर अश्विन से सवाल किया, उन्होंने कहा, "एक कठिन सवाल पूछूंगा। नाथन लायन को ड्रॉप किया गया, और उन्होंने ब्रॉडकास्टर से खुलकर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ब्रॉडकास्टर को यह अनुमति है कि आप बेबाकी से कुछ भी बोल सकते हैं। इसे सुनकर आपको कभी लगा कि यार, हम लोग इंडिया में कभी ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कोई बड़ा खिलाड़ी जब ड्रॉप होता है, तो वह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आप भी कभी ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आज लगता है कि आपके करियर में भी कई ऐसे मौके आए थे, जहां आप लायन की तरह खुलकर बोल सकते थे। अगर ब्रॉडकास्टर पूछते, तो आप कहते कि हां, मुझे भी बुरा लगा है।"

अश्विन बोले - अरे ये क्या पूछ लिया...

यह सवाल सुनते ही अश्विन कुछ पल के लिए रुक गए, उनकी आंखों में भावुकता साफ झलक रही थी। विमल ने तुरंत टोन बदला और कहा, "मैं फैन के तौर पर सुनना चाहता हूं, पत्रकार के तौर पर नहीं। अगर संवेदनशील लग रहा है, तो स्किप कर सकते हैं।" अश्विन मुस्कुराए और बोले, "अरे कैसा सवाल पूछ लिया!" फिर उन्होंने गंभीर होकर जवाब दिया, "नाथन लायन लकी है। अगर कोई भी खिलाड़ी ड्रॉप होता है, तो भावनाएं वैसी ही होती हैं जैसी लायन ने दुनिया के सामने जाहिर कीं। उन्हें प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने बोल दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, और वे एडिलेड टेस्ट में वापसी कर लेंगे।"

अश्विन ने आगे कहा, "मैं उनके लिए खुश हूं। लेकिन हम इंडियन क्रिकेटर्स ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करेंगे, तो नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा। हम कुछ खो देंगे, कॉलेटरल डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्यों करेंगे ऐसा? हां, हम अपनी राय रख सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन लंबे लक्ष्यों को सोचते हुए चुप रहना ही बेहतर लगता है। फिर भी, मैं लायन का सम्मान करता हूं; उन्होंने अपनी फीलिंग्स बाहर निकालीं। गुड ऑन हिम।"

सिर्फ 74 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया के खिलाफ बनाया ये अब तक का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
क्रिकेट
Team India

10 Dec 2025 07:22 am

