साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुमराह ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाले बने दुनिया के 5वें गेंदबाज

न्यूजीलैंड के टिम साउदी ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज थे, जिन्होंने टेस्ट में 389, वनडे में 221 और टी20 में 164 विकेट चटकाए। इसके बाद श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने यह कारनामा किया। उनके नाम टेस्ट में 101, वनडे में 338 और टी20 में 107 विकेट दर्ज हैं। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे। उन्होंने अब तक टेस्ट में 246, वनडे में 317 और टी20 में 149 विकेट चटकाए हैं। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी भी यह कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 116, वनडे में 112 और टी20 में 100 विकेट हासिल किए हैं। जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करते ही इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली।