क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुमराह ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाले बने दुनिया के 5वें गेंदबाज

Jasprit Bumrah T20 Record: क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 5 गेंदबाज ही तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट हासिल करने का कारनामा कर पाए हैं, जिसमें बुमराह भी शामिल हैं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 09, 2025

Jasprit Bumrah

जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

IND vs SA 1st T20: टेस्ट और वनडे सीरीज में रनों का अंबार लगाने वाले साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 74 रन पर ढेर हो गए। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। हार्दिक पंड्या ने 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 59 रन की पारी खेली। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया ने 101 रन से मुकाबला जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए।

बुमराह ने रचा इतिहास

सबसे पहले बुमराह 100 विकेट हासिल करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए। उनसे पहले सिर्फ अर्शदीप सिंह यह कारनामा कर पाए थे। 100 विकेट पूरे करते ही बुमराह दुनिया के ऐसे 5वें गेंदबाज बन गए, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट अपने नाम किए हैं। बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए।

न्यूजीलैंड के टिम साउदी ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज थे, जिन्होंने टेस्ट में 389, वनडे में 221 और टी20 में 164 विकेट चटकाए। इसके बाद श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने यह कारनामा किया। उनके नाम टेस्ट में 101, वनडे में 338 और टी20 में 107 विकेट दर्ज हैं। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे। उन्होंने अब तक टेस्ट में 246, वनडे में 317 और टी20 में 149 विकेट चटकाए हैं। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी भी यह कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 116, वनडे में 112 और टी20 में 100 विकेट हासिल किए हैं। जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करते ही इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली।

अक्षर को पढ़ नहीं पाए अफ्रीकी बल्लेबाज

इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत दी और अर्शदीप सिंह ने दूसरी ही गेंद पर डी कॉक को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन भेजा। अर्शदीप ने 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इस मैच में सबसे किफायती गेंदबाज अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 बड़े विकेट अपने नाम किए। बुमराह ने केशव महाराज और डेवाल्ड ब्रेविस को आउट किया। वरुण चक्रवर्ती को भी दो विकेट मिले, जबकि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे को एक-एक सफलता मिली।

Published on:

09 Dec 2025 10:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुमराह ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाले बने दुनिया के 5वें गेंदबाज

