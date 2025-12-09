9 दिसंबर 2025,

IND vs SA: टीम में लौटते ही हार्दिक पंड्या ने रचा इतिहास, रोहित-विराट की लिस्ट में बनाई जगह

Most Sixes in T20I: हार्दिक पंड्या ने कटक टी20 में 59 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने इस दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 09, 2025

Hardik Pandya

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)

Hardik Pandya T20I Sixes: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। इस मुकाबले में 4 छक्के लगाकर वह टीम इंडिया के लिए 100 छक्के लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव इस लिस्ट में शामिल थे। 78 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने 28 गेंदों में 59 रन की तूफानी पारी खेली, जिससे टीम इंडिया 175 रन तक पहुंच गई।

लौटते ही रचा इतिहास

बता दें, रोहित शर्मा इस मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 205 छक्के लगाए हैं। दूसरे स्थान पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने अब तक 155 छक्के लगाए हैं। विराट कोहली 124 छक्के लगाकर तीसरे स्थान पर हैं। हालांकि, रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय से रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या के पास इस लिस्ट में और ऊपर जाने का शानदार मौका है।

हार्दिक पंड्या श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के एक मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह नवंबर तक क्रिकेट मैदान से दूर रहे। नवंबर के आखिरी सप्ताह में BCCI ने उन्हें क्लियरेंस दे दी। उसके बाद पंड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए नजर आए। उन्होंने पहले ही मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़ा। इसके बाद जब टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तो पंड्या को उसमें जगह दे दी गई। पंड्या ने सीरीज के पहले ही मैच में अपनी फिटनेस साबित कर दी है और यह भी दिखा दिया है कि उनका बल्ला रन बनाना नहीं भूला।

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैच की तीसरी गेंद पर ही शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव भी जल्द पवेलियन लौट गए। उन्होंने 12 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की। अभिषेक 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तिलक भी 26 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से हार्दिक पंड्या ने मोर्चा संभाला और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ 26 और शिवम दुबे के साथ 33 रन की साझेदारी की। जितेश शर्मा के साथ 17 गेंदों में 38 रन जोड़कर उन्होंने टीम इंडिया को 175 तक पहुंचा दिया।

Hardik Pandya

