IND vs SA: टीम में लौटते ही हार्दिक पंड्या ने रचा इतिहास, रोहित-विराट की लिस्ट में बनाई जगह

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैच की तीसरी गेंद पर ही शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव भी जल्द पवेलियन लौट गए। उन्होंने 12 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की। अभिषेक 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तिलक भी 26 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से हार्दिक पंड्या ने मोर्चा संभाला और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ 26 और शिवम दुबे के साथ 33 रन की साझेदारी की। जितेश शर्मा के साथ 17 गेंदों में 38 रन जोड़कर उन्होंने टीम इंडिया को 175 तक पहुंचा दिया।