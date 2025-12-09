9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गौतम गंभीर के प्लान की वजह से बच गई लाज! कटक टी20 में हार्दिक पंड्या ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

IND vs SA 1st T20: कटक टी20 में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का प्लान काम आ गया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने में कामयाब हो गई

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 09, 2025

Hardik Pandya

हार्दिक पंड्या (फोटो - IANS)

India vs South Africa T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जा रहा है। टॉस हारने के बाद टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। इस मुकाबले में गौतम गंभीर के प्लान के तहत भारतीय टीम उतरी, जिसका फायदा भी हुआ। दरअसल, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कम से कम 8वें नंबर तक बल्लेबाज चाहते हैं। इस सोच का आज के मुकाबले में फायदा भी हुआ और टीम इंडिया 104 पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद 170 के पार पहुंचने में सफल रही। हार्दिक पंड्या ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।

एडेन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। मैच की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म जारी रहा और तीसरे ओवर में वह लुंगी एनगिडी का शिकार हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा भी पवेलियन लौट गए। 104 के स्कोर पर अक्षर पटेल 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब तक भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। शिवम दुबे भी कुछ खास नहीं कर पाए।

यहां काम आया गौतम का प्लान

इसके बाद गौतम गंभीर का प्लान काम आया। हार्दिक पंड्या ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जितेश शर्मा के साथ मिलकर 17 गेंदों में 38 रन की साझेदारी की, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 175 रन तक पहुंच सकी। पंड्या ने 28 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 59 रन बनाए। जितेश ने 5 गेंदों में 10 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाज नाबाद पवेलियन लौटे।

टी20 क्रिकेट को बल्लेबाज स्पेशलिस्ट फॉर्मेट माना जाता है, जहां ज्यादातर टीमें अपनी प्लेइंग इलेवन में बल्लेबाजी करने वाले ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रखना चाहती हैं। गौतम गंभीर उसी सोच को अपनाते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों को रखने की बात करते आए हैं। अगर आज के मुकाबले में आठवें नंबर तक बल्लेबाजी नहीं होती, तो शायद टीम इंडिया यहां तक नहीं पहुंच पाती।

साउथ अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मार्को यानसन ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। सिपामला ने 2 विकेट लिए, तो फेरेरा ने एक विकेट हासिल किया। इस मैदान पर अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के लिए साउथ अफ्रीका को 176 रन बनाने हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

09 Dec 2025 09:02 pm

Published on:

09 Dec 2025 08:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर के प्लान की वजह से बच गई लाज! कटक टी20 में हार्दिक पंड्या ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: टीम में लौटते ही हार्दिक पंड्या ने रचा इतिहास, रोहित-विराट की लिस्ट में बनाई जगह

Hardik Pandya
क्रिकेट

पिता ने ऐसा क्या कहा कि दिग्गज क्रिकेटर की बेटी ने दे दी चेतावनी, कहा- पिता मानने से इनकार कर दूंगी

सारा और ग्रेस
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग 11 से सैमसन-कुलदीप सहित ये खिलाड़ी बाहर

India vs Oman Match Highlights
क्रिकेट

रोहित-विराट ने किया एक और कारनामा, इस साल वनडे में जड़ दिए सबसे ज्यादा शतक

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

साउथ अफ्रीकी कप्तान ने ली राहत की सांस, भारत की टी20 टीम में इन 2 खिलाड़ियों के न होने से बेहद खुश

Aiden markram
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.