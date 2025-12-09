गौतम गंभीर के प्लान की वजह से बच गई लाज! कटक टी20 में हार्दिक पंड्या ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

हार्दिक पंड्या (फोटो - IANS)
India vs South Africa T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जा रहा है। टॉस हारने के बाद टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। इस मुकाबले में गौतम गंभीर के प्लान के तहत भारतीय टीम उतरी, जिसका फायदा भी हुआ। दरअसल, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कम से कम 8वें नंबर तक बल्लेबाज चाहते हैं। इस सोच का आज के मुकाबले में फायदा भी हुआ और टीम इंडिया 104 पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद 170 के पार पहुंचने में सफल रही। हार्दिक पंड्या ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।
एडेन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। मैच की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म जारी रहा और तीसरे ओवर में वह लुंगी एनगिडी का शिकार हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा भी पवेलियन लौट गए। 104 के स्कोर पर अक्षर पटेल 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब तक भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। शिवम दुबे भी कुछ खास नहीं कर पाए।
इसके बाद गौतम गंभीर का प्लान काम आया। हार्दिक पंड्या ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जितेश शर्मा के साथ मिलकर 17 गेंदों में 38 रन की साझेदारी की, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 175 रन तक पहुंच सकी। पंड्या ने 28 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 59 रन बनाए। जितेश ने 5 गेंदों में 10 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाज नाबाद पवेलियन लौटे।
टी20 क्रिकेट को बल्लेबाज स्पेशलिस्ट फॉर्मेट माना जाता है, जहां ज्यादातर टीमें अपनी प्लेइंग इलेवन में बल्लेबाजी करने वाले ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रखना चाहती हैं। गौतम गंभीर उसी सोच को अपनाते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों को रखने की बात करते आए हैं। अगर आज के मुकाबले में आठवें नंबर तक बल्लेबाजी नहीं होती, तो शायद टीम इंडिया यहां तक नहीं पहुंच पाती।
साउथ अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मार्को यानसन ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। सिपामला ने 2 विकेट लिए, तो फेरेरा ने एक विकेट हासिल किया। इस मैदान पर अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के लिए साउथ अफ्रीका को 176 रन बनाने हैं।
