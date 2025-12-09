गौतम गंभीर के प्लान की वजह से बच गई लाज! कटक टी20 में हार्दिक पंड्या ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

India vs South Africa T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जा रहा है। टॉस हारने के बाद टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। इस मुकाबले में गौतम गंभीर के प्लान के तहत भारतीय टीम उतरी, जिसका फायदा भी हुआ। दरअसल, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कम से कम 8वें नंबर तक बल्लेबाज चाहते हैं। इस सोच का आज के मुकाबले में फायदा भी हुआ और टीम इंडिया 104 पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद 170 के पार पहुंचने में सफल रही। हार्दिक पंड्या ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।