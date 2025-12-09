9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सिर्फ 74 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया के खिलाफ बनाया ये अब तक का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

India vs South Africa 1st T20 Highlights: टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 मुकाबले में बुरी तरह हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 09, 2025

Team India

विकेट का जश्न मनाते हुए हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)

IND vs SA 1st T20 Score and Highlights: मंगलवार को भारतीय टीम ने कटक के बाराबती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने हार्दिक पंड्या की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। 176 रन के जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 13वें ओवर में ही 74 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। अब दोनों टीमों के नाम भारतीय सरजमीं पर 6-6 जीत दर्ज हो गई हैं।

टीम इंडिया को मिली खराब शुरुआत

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। भारतीय टीम 17 रन के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ टीम को संभाला। अभिषेक ने 17 रन, जबकि तिलक वर्मा ने 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद हार्दिक पंड्या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 28 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन की पारी खेली। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 26 रन बनाए।

साउथ अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट चटकाए, जबकि लुथो सिपामला ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा डोनोवन फेरीरा ने 1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 12.3 ओवरों में महज 74 रन पर सिमट गई। यह इस टीम का भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में सबसे कम स्कोर भी रहा। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने पारी की दूसरी गेंद पर ही क्विंटन डीकॉक का विकेट गंवा दिया। उस समय तक टीम का खाता तक नहीं खुला था।

इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 16 रन जुटाए। स्टब्स 14 रन बनाकर आउट हुए। यहां से देवाल्ड ब्रेविस ने मार्करम के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 रन जोड़े। कप्तान मार्करम 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लगा गया। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाला, जबकि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे के नाम 1-1 विकेट रहा। इस मुकाबले के साथ जसप्रीत बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

09 Dec 2025 10:31 pm

Published on:

09 Dec 2025 10:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सिर्फ 74 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया के खिलाफ बनाया ये अब तक का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुमराह ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाले बने दुनिया के 5वें गेंदबाज

Jasprit Bumrah
क्रिकेट

IND vs SA: टीम में लौटते ही हार्दिक पंड्या ने रचा इतिहास, रोहित-विराट की लिस्ट में बनाई जगह

Hardik Pandya
क्रिकेट

गौतम गंभीर के प्लान की वजह से बच गई लाज! कटक टी20 में हार्दिक पंड्या ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

Hardik Pandya
क्रिकेट

पिता ने ऐसा क्या कहा कि दिग्गज क्रिकेटर की बेटी ने दे दी चेतावनी, कहा- पिता मानने से इनकार कर दूंगी

सारा और ग्रेस
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग 11 से सैमसन-कुलदीप सहित ये खिलाड़ी बाहर

India vs Oman Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.