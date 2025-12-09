सिर्फ 74 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया के खिलाफ बनाया ये अब तक का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

विकेट का जश्न मनाते हुए हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
IND vs SA 1st T20 Score and Highlights: मंगलवार को भारतीय टीम ने कटक के बाराबती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने हार्दिक पंड्या की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। 176 रन के जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 13वें ओवर में ही 74 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। अब दोनों टीमों के नाम भारतीय सरजमीं पर 6-6 जीत दर्ज हो गई हैं।
टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। भारतीय टीम 17 रन के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ टीम को संभाला। अभिषेक ने 17 रन, जबकि तिलक वर्मा ने 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद हार्दिक पंड्या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 28 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन की पारी खेली। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 26 रन बनाए।
साउथ अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट चटकाए, जबकि लुथो सिपामला ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा डोनोवन फेरीरा ने 1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 12.3 ओवरों में महज 74 रन पर सिमट गई। यह इस टीम का भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में सबसे कम स्कोर भी रहा। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने पारी की दूसरी गेंद पर ही क्विंटन डीकॉक का विकेट गंवा दिया। उस समय तक टीम का खाता तक नहीं खुला था।
इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 16 रन जुटाए। स्टब्स 14 रन बनाकर आउट हुए। यहां से देवाल्ड ब्रेविस ने मार्करम के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 रन जोड़े। कप्तान मार्करम 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लगा गया। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाला, जबकि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे के नाम 1-1 विकेट रहा। इस मुकाबले के साथ जसप्रीत बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए।
