सिर्फ 74 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया के खिलाफ बनाया ये अब तक का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

IND vs SA 1st T20 Score and Highlights: मंगलवार को भारतीय टीम ने कटक के बाराबती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने हार्दिक पंड्या की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए। 176 रन के जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 13वें ओवर में ही 74 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। अब दोनों टीमों के नाम भारतीय सरजमीं पर 6-6 जीत दर्ज हो गई हैं।