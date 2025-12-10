BCCI के इस टूर्नामेंट में जगह नहीं देने पर खिलाड़ियों ने कोच का सिर फोड़ा, जमकर की पिटाई, FIR दर्ज़

द इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार को प्रकाशित जांच रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि CAP प्रशासन व्यवस्थित रूप से पुदुचेरी में जन्मे खिलाड़ियों को घरेलू मैचों में पर्याप्त अवसर नहीं दे रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे "बाहरी खिलाड़ी" फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र और आधार पते के जरिए "स्थानीय" खिलाड़ी दिखाए जा रहे थे। 2021 के बाद से सिर्फ पांच स्थानीय खिलाड़ी ही रणजी ट्रॉफी में पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व कर पाए हैं। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "इन ख़बरों में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और बीसीसीआई जल्द ही इसकी जांच करेगा।"