BCCI के इस टूर्नामेंट में जगह नहीं देने पर खिलाड़ियों ने कोच का सिर फोड़ा, जमकर की पिटाई, FIR दर्ज़

पोंडिचेरी टीम के कोच पर हमला (फोटो सोर्स: एक्स@/cricbuzz)
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 जारी है और 12 दिसम्बर से इसके सुपर लीग मैच खेले जाएंगे। इससे पहले एक चौंकने वाली खबर सामने आई है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ पोंडिचेरी (CAP) के अंडर-19 मुख्य कोच एस. वेंकटरमन पर सोमवार को तीन स्थानीय क्रिकेटरों ने कथित रूप से हमला कर दिया। आरोप है कि इन खिलाड़ियों को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम में जगह नहीं मिलने के कारण उन्होंने यह हमला किया। हमले में वेंकटरमन के सिर में चोट आई और उनका कंधा टूट गया।
सेदारापेट पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर एस. राजेश ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि करते हुए कहा, "वेंकटरमन के माथे पर 20 टांके आए हैं, लेकिन वे स्थिर हैं। हमला करने वाले खिलाड़ी फरार हैं और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। आगे की जानकारी समय आने पर दी जाएगी।"
द इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार को प्रकाशित जांच रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि CAP प्रशासन व्यवस्थित रूप से पुदुचेरी में जन्मे खिलाड़ियों को घरेलू मैचों में पर्याप्त अवसर नहीं दे रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे "बाहरी खिलाड़ी" फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र और आधार पते के जरिए "स्थानीय" खिलाड़ी दिखाए जा रहे थे। 2021 के बाद से सिर्फ पांच स्थानीय खिलाड़ी ही रणजी ट्रॉफी में पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व कर पाए हैं। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "इन ख़बरों में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और बीसीसीआई जल्द ही इसकी जांच करेगा।"
CAP के पूर्व सचिव रह चुके वेंकटरमन ने अपनी शिकायत में तीन स्थानीय खिलाड़ियों का नाम लिया है। छह मैच खेल चुके सीनियर खिलाड़ी कार्तिकेयन जयरसुंदरम, ए. अरविंदराज और एस. सन्तोष कुमारन का नाम शामिल है। ये सभी खिलाड़ी रणजी खेल चुके हैं। इसके अलाव वेंकटरमन ने भारतिदासन पोंडिचेरी क्रिकेटर्स फ़ोरम के सचिव जी. चंद्रन पर खिलाड़ियों को भड़काने का आरोप लगाया है।
अपनी शिकायत में वेंकटरमन ने लिखा, "8 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे मैं CAP परिसर के इंडोर नेट्स में था, तभी कार्तिकेयन, अरविंदराज और सन्तोष कुमारन आए और गाली-गलौज करने लगे। वे कह रहे थे कि SMAT टीम में उनका चयन न होने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अरविंदराज ने मुझे पकड़ लिया और कार्तिकेयन ने सन्तोष कुमारन के हाथ में मौजूद बल्ले से मारने की नीयत से मुझ पर हमला किया। वे कह रहे थे कि चंद्रन ने उन्हें बताया है कि मुझे मारो, तभी उन्हें मौका मिलेगा।"
भारतिदासन पोंडिचेरी क्रिकेटर्स फ़ोरम ने चंद्रन पर लगे आरोपों को खारिज किया। फ़ोरम के अध्यक्ष सेंथिल कुमारन ने कहा, "वेंकटरमन के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। वह अक्सर स्थानीय खिलाड़ियों से बदसलूकी करते हैं और अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। चंद्रन के प्रति उनकी निजी नाराजगी विवादों का कारण रही है, क्योंकि पिछले सात वर्षों में हम CAP से जुड़े कई मुद्दे बीसीसीआई के सामने उठाते रहे हैं।” CAP ने इस घटना पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
