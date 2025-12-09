IND vs SA: भारतीय और अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ कटक में हुआ था बड़ा हादसा, बैन होने वाला था स्टेडियम, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था भारत

यह मुक़ाबला 5 अक्टूबर 2015 को खेला गया था। दो मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला कटक में खेला जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने धर्मशाला में खेले गए पहले मैच में जीत हासिल की थी और उसकी नजरें सीरीज अपने नाम करने पर थीं। जबकि भारत इस मैच को जीत सीरीज ड्रा कराना चाहता था। लेकिन टीम इंडिया ऐसा नहीं कर पाई। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 92 रनों पर सिमट गई। अल्बी मोर्केल (3/12) और इमरान ताहिर की घातक गेंदबाजी के सामने टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।