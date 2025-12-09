IND vs SA: भारतीय और अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ कटक में हुआ था बड़ा हादसा, बैन होने वाला था स्टेडियम, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था भारत

9 दिसंबर 2025,

IND vs SA: भारतीय और अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ कटक में हुआ था बड़ा हादसा, बैन होने वाला था स्टेडियम, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था भारत

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2015 में खेले गए एक टी20 मुक़ाबले में दर्शकों ने भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन से नाराज़ होकर स्टैंड से बोतलें फेंकीं थीं। जिस वजह से कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ा था। इस घटना की वजह से भारत पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 09, 2025

india vs South Africa T20

2017 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में दर्शकों ने स्टैंड से बोतलें फेंकीं थीं (Photo - BCCI/X)

India vs South Africa T20 Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान दक्षिण अफ्रीका के लिए कड़वी यादों से भरा हुआ है, क्योंकि यहां इन दोनों टीमों के बीच 2015 में हुए एक मैच में जमकर विवाद हुआ था। जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हंगामा मचा दिया था और स्टेडियम की अंतरराष्ट्रीय मेजबानी पर सवाल उठ गए थे।

यह मुक़ाबला 5 अक्टूबर 2015 को खेला गया था। दो मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला कटक में खेला जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने धर्मशाला में खेले गए पहले मैच में जीत हासिल की थी और उसकी नजरें सीरीज अपने नाम करने पर थीं। जबकि भारत इस मैच को जीत सीरीज ड्रा कराना चाहता था। लेकिन टीम इंडिया ऐसा नहीं कर पाई। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 92 रनों पर सिमट गई। अल्बी मोर्केल (3/12) और इमरान ताहिर की घातक गेंदबाजी के सामने टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।

जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से चेज शुरू किया और 11 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट खोकर 64 रन बना लिए। तभी निराश दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मैदान पर पानी की बोतलें फेंकनी शुरू हो गईं। इस वजह से मैच को 19 मिनट के लिए रोकना पड़ा। मैच वापस शुरू हुआ, अभी दो ओवर ही फेंके गए थे कि दर्शकों ने मैदान पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। अंपायर सीके नंदन और अनिल चौधरी ने सुरक्षा के मद्देनजर खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेज दिया।

हालात बेकाबू होते दिखे और मैच रद्द होने की आशंका बढ़ गई। लेकिन पुलिस और ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने दर्शकों को समझाकर शांत किया। अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई और मैच दोबारा शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने 17.1 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और सीरीज 2-0 से जीत ली।

इस घटना ने क्रिकेट जगत को हिला दिया। सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों ने स्टेडियम को दो साल तक अंतरराष्ट्रीय मैचों से बैन करने की मांग की। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसे शर्मनाक बताया। हालांकि औपचारिक बैन नहीं लगा, लेकिन बाराबती को अगला अंतरराष्ट्रीय मैच दो साल बाद 2017 में भारत-श्रीलंका टी20 के लिए मिला। उसके बाद 2022 में फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यहां मैच हुआ, जो बिना किसी विवाद के पूरा हुआ।

संजू सैमसन के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, मात्र इतने रन बनाते ही कोहली, युवराज और धोनी के क्लब में हो जाएंगे शामिल
क्रिकेट
Ravi Shastri on Sanju Samson

India vs South Africa T20 Series 2025

09 Dec 2025 01:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: भारतीय और अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ कटक में हुआ था बड़ा हादसा, बैन होने वाला था स्टेडियम, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था भारत

