SMAT 2025 Final: वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन ने लगाया रनों का अंबार, क्या अकेले दम पर झारखंड को जिता पाएंगे पहली बार खिताब?

सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे झारखंड और हरियाणा (फोटो- X@/BCCIdomestic)
SMAT 2025 Final; JHKD vs HAR: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 का फाइनल कल यानि गुरुवार, 18 दिसंबर को पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच होगा। दोनों ही टीमों ने अब तक यह टूर्नामेंट नहीं जीता है। इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को एक नया चैंपियन मिलने वाला है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की अगुवाई में झारखंड की टीम ने इस बार पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारकर फाइनल में प्रवेश किया है। कप्तान किशन ने टीम को अपनी बल्लेबाजी के दम पर फाइनल तक पहुंचाया है।
भारतीय टीम से बाहर चल रहे झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने इस सीजन 9 पारियों में 416 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 52 का स्ट्राइक रेट 195.31 का रहा। टूर्नामेंट में किशन ने एक शतक और दो अर्द्धशतक जड़े। सर्वाधिक रन के मामले में वह इस सीजन में हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार (448) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। फाइनल में दोनों खिलाड़ियों के बीच नंबर एक पर पहुंचने की होड़ रहेगी। इस सीजन में किशन अब तक 23 छक्के लगा चुके हैं। फाइनल में भी टीम की उम्मीद रहेगी कि वह अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखेंगे और झारखंड को अपना पहला खिताब दिलाए।
हरियाणा और झारखंड दोनों ही टीमें पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची हैं। दोनों ही टीमों को अपने पहले खिताब की तलाश है। झारखंड के लिए जहां टॉप रन गेटर कप्तान ईशान किशन रहे वहीं हरियाणा के लिए अंकित कुमार ने सबसे ज्यादा रन बनाए। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज ने इस सीजन में 20 विकेट लिए हैं, जो सिर्फ फिलहाल राजस्थान के अशोक शर्मा (22 विकेट) से ही पीछे हैं। वहीं झारखंड के सुशांत मिश्रा 19 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर हैं। अब फाइनल में भी दोनों ही टीमों को इन खिलाड़ियों से उम्मीद रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग