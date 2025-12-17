SMAT 2025 Final: वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन ने लगाया रनों का अंबार, क्या अकेले दम पर झारखंड को जिता पाएंगे पहली बार खिताब?

भारतीय टीम से बाहर चल रहे झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने इस सीजन 9 पारियों में 416 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 52 का स्ट्राइक रेट 195.31 का रहा। टूर्नामेंट में किशन ने एक शतक और दो अर्द्धशतक जड़े। सर्वाधिक रन के मामले में वह इस सीजन में हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार (448) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। फाइनल में दोनों खिलाड़ियों के बीच नंबर एक पर पहुंचने की होड़ रहेगी। इस सीजन में किशन अब तक 23 छक्के लगा चुके हैं। फाइनल में भी टीम की उम्मीद रहेगी कि वह अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखेंगे और झारखंड को अपना पहला खिताब दिलाए।