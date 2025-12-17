IPL Auction 2026: 30 लाख थी बेस प्राइस, मिले करोड़ों रुपए, इन अनकैप्ड खिलाड़ियों ने टीमों के बैंक किए खाली

भारत के घरेलू क्रिकेट से उभरकर आए दो नए चेहरे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ में खरीदा। इसी के साथ ही ये दोनों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन चुके हैं। प्रशांत वीर के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 करोड़ तक बोली लगाई थी, लेकिन आखिरकार चेन्नई ने बाजी मार ली। 20 वर्षीय प्रशांत एक ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं। कार्तिक के लिए भी पहले कोलकाता नाइट राइडर्स फिर हैदराबाद ने अच्छी खासी बोली लगाई। लेकिन चेन्नई ने 14.20 करोड़ में दोनों को अपनी स्क्वॉड में शामिल कर लिया। 19 साल के विकेट-कीपर बल्लेबाज कार्तिक अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।