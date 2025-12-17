17 दिसंबर 2025,

IPL Auction 2026: 30 लाख थी बेस प्राइस, मिले करोड़ों रुपए, इन अनकैप्ड खिलाड़ियों ने टीमों के बैंक किए खाली

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इस बार अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा। कई अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए करोड़ों में बोली लगी। आइए जानते हैं इस सीजन के ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में जो 30 लाख की बेस प्राइस से करोड़ों तक पहुंच गए।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 17, 2025

prashant veer, auqib nabi and kartik sharma

प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और आकिब नबी (फोटो- ESPN)

Most Expensive Uncapped Players: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का ऑक्शन काफी अलग रहा। एक ओर जहां बड़े खिलाड़ियों को भी निराशा हाथ लगी। वहीं भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों पर इस बार करोड़ों में बोलियां लगाई गईं। इस सीजन में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी का भी रिकॉर्ड टूटा। चेन्नई सुपर किंग्स ने तो सिर्फ दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर ही आधे से ज्यादा पर्स खाली कर दिया। हम ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी बेस प्राइस तो 30 लाख थी लेकिन उन पर करोड़ों की बोली लगी।

प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा बने IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड

भारत के घरेलू क्रिकेट से उभरकर आए दो नए चेहरे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ में खरीदा। इसी के साथ ही ये दोनों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन चुके हैं। प्रशांत वीर के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 करोड़ तक बोली लगाई थी, लेकिन आखिरकार चेन्नई ने बाजी मार ली। 20 वर्षीय प्रशांत एक ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं। कार्तिक के लिए भी पहले कोलकाता नाइट राइडर्स फिर हैदराबाद ने अच्छी खासी बोली लगाई। लेकिन चेन्नई ने 14.20 करोड़ में दोनों को अपनी स्क्वॉड में शामिल कर लिया। 19 साल के विकेट-कीपर बल्लेबाज कार्तिक अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।

ये खिलाड़ी भी बिके करोड़ों में

आकिब नबी डार इस सीजन के तीसरे सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी रहे। दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। आकिब ने 34 टी20 मैचों में 43 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार चार विकेट हॉल भी शामिल हैं, उनका टी20 इकॉनमी रेट 7.74 रहा है। इसके अलावा उन्होंने 141 रन भी बनाए हैं। ऑलराउंडर मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5.20 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। इनके अलावा तेजस्वी दहिया को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 करोड़ में खरीदा, वहीं सलिल अरोड़ा को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.5 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देकर अपनी स्क्वॉड का हिस्सा बनाया। मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। वहीं अक्षत रघुवंशी को 2.20 करोड़ और नमन तिवारी को 1 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया।

