IPL 2026 Auction: लखनऊ सुपर जायंट्स ने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर लगाए करोड़ो रुपए, ये है पूरी स्क्वॉड

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का ऑक्शन आज मंगलवार को अबू धाबी में संपन्न हुआ। इस ऑक्शन में आज दोपहर से चली बिडिंग वॉर में सभी टीमों ने अपनी-अपनी योजनाओं के अनुरूप स्क्वॉड तैयार की। इस ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी शुरुआत से ही अपनी स्ट्रेटजी साफ रखी और दो विदेशी खिलाड़ियों को बेस प्राइस पर खरीदने के बाद लगातार तीन भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। अंत में एलएसजी ने विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिस को 8.60 करोड़ में खरीदकर अपनी स्क्वॉड को पूरा किया।