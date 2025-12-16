IPL 2026 Auction: लखनऊ सुपर जायंट्स ने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर लगाए करोड़ो रुपए, ये है पूरी स्क्वॉड

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम (फोटो- lucknowsupergiants.iल)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का ऑक्शन आज मंगलवार को अबू धाबी में संपन्न हुआ। इस ऑक्शन में आज दोपहर से चली बिडिंग वॉर में सभी टीमों ने अपनी-अपनी योजनाओं के अनुरूप स्क्वॉड तैयार की। इस ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी शुरुआत से ही अपनी स्ट्रेटजी साफ रखी और दो विदेशी खिलाड़ियों को बेस प्राइस पर खरीदने के बाद लगातार तीन भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। अंत में एलएसजी ने विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिस को 8.60 करोड़ में खरीदकर अपनी स्क्वॉड को पूरा किया।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज मुकुल चौधरी को 2.60 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। इनके अलावा तेज गेंदबाज अक्षत रघुवंशी को 2.20 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। नमन तिवारी को एलएसजी ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। इस तरह एलएसजी ने भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भरोसा जताया।
लखनऊ ने इस ऑक्शन की शुरुआत 22.95 करोड़ रुपए से की थी। ऑक्शन में सबसे पहले एलएसजी ने श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा और अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया को 2 करोड़ की बेस प्राइस में खरीदकर अपनी स्क्वॉड का हिस्सा बनाया। इससे टीम का गेंदबाजी डिपार्टमेंट और भी मजबूत हो गया है। एलएसजी ने अपने शेष बचे पर्स से सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चली लंबी बिडिंग वॉर में बाजी मारकर विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिस को 8.60 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया और अपनी 25 सदस्यीय स्क्वॉड पूरी की।
बल्लेबाजी की बात की जाए तो लखनऊ में ऋषभ पंत, एडेन माक्ररम और मिचेल मार्श जैसे अनुभवी नाम मौजूद हैं। इनके अलावा विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी के लिए टीम ने पहले ही मोहम्मद शमी को हैदराबाद से ट्रेड किया था, इनके अलावा टीम में पहले से आवेश खान, दिग्वेश राठी, मयंक यादव और मोहसिन खान जैसे गेंदबाज मौजूद हैं।
ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन माक्ररम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज्के, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शीन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी (ट्रेड), आवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर (ट्रेड), मयंक यादव, मोहसिन खान, वानिंदु हसरंगा (2 करोड़ रुपये), एनरिक नॉर्खिया (2 करोड़ रुपये), मुकुल चौधरी (2.60 करोड़ रुपये), नमन तिवारी (1 करोड़ रुपये), अक्षत रघुवंशी (2.20 करोड़ रुपये) और जोश इंग्लिस (8.60 करोड़)
