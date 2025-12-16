16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RCB full Squad For IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा

IPL 2026 Auction: संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में आईपीएल 2026 के लिए आयोजित नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सबसे बड़ी और अहम खरीद ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर रहे।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 16, 2025

Royal Challengers Bengaluru

रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस साल आईपीएल का खिताब जीता। (Photo Credit - IANS)

RCB full Squad after IPL auction 2026: संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में 16 दिसंबर (मंगलवार) को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्शन में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कुल 8 खिलाड़ियों को अपनी टीम में जोड़ा है। इस मिनी ऑक्शन में आरसीबी की सबसे बड़ी और अहम खरीद ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर रहे। अय्यर इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के का हिस्सा थे, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नही कर पाने के कारण उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया था।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए विदेशी और घरेलू प्रतिभाओं का संतुलित चयन किया। RCB ने गेंदबाजी और ऑलराउंड विकल्पों पर खास ध्यान दिया। मिनी ऑक्शन के बाद आरसीबी का स्क्वाड संतुलित नजर आ रहा है।

मिनी ऑक्शन में RCB की ओर से खरीदे गए खिलाड़ी

खिलाड़ीबेस प्राइसकितने में बिके
वेंकटेश अय्यर (भारतीय)2 करोड़ रुपए7 करोड़ रुपए
मंगेश यादव (भारतीय, अनकैप्ड)30 लाख रुपए5.2 करोड़ रुपए
जैकब डफी (विदेशी, न्यूजीलैंड)2 करोड़ रुपए2 करोड़ रुपए
सात्विक देसवाल (भारतीय, अनकैप्ड)30 लाख रुपए30 लाख रुपए
जॉर्डन कॉक्स (विदेशी)75 लाख रुपए75 लाख रुपए
कनिष्क चौहान (भारतीय, अनकैप्ड)30 लाख रुपए30 लाख रुपए
विहान मल्होत्रा (भारतीय, अनकैप्ड)30 लाख रुपए30 लाख रुपए
विकी ओस्तवाल (भारतीय, अनकैप्ड)30 लाख रुपए 30 लाख रुपए

RCB की रिटेन की गई टीम

खिलाड़ीभूमिकाराशि
रजत पाटीदारकप्तान11 करोड़ रुपए
विराट कोहलीबल्लेबाज21 करोड़ रुपए
देवदत्त पडिक्कलबल्लेबाज2 करोड़ रुपए
फिल सॉल्टविकेटकीपर-बल्लेबाज11.50 करोड़ रुपए
जितेश शर्माविकेटकीपर-बल्लेबाज11 करोड़ रुपए
क्रुणाल पंड्याऑलराउंडर5.75 करोड़ रुपए
स्वप्निल सिंहऑलराउंडर50 लाख रुपए
टिम डेविडबल्लेबाज3 करोड़ रुपए
रोमारियो शेफर्डऑलराउंडर1.5 करोड़ रुपए
जैकब बेथेलऑलराउंडर2.6 करोड़ रुपए
जोश हेज़लवुडतेज गेंदबाज12.50 करोड़ रुपए
यश दयालतेज गेंदबाज5 करोड़ रुपए
भुवनेश्वर कुमारतेज गेंदबाज10.75 करोड़ रुपए
नुवान थुषारातेज गेंदबाज1.6 करोड़ रुपए
रसिख सलामतेज गेंदबाज6 करोड़ रुपए
अभिनंदन सिंहतेज गेंदबाज30 लाख रुपए
सुयश शर्मास्पिन गेंदबाज2.6 करोड़ रुपए

आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पूरी टीम

क्रमांकखिलाड़ी
1रजत पाटीदार (कप्तान)
2विराट कोहली
3देवदत्त पडिक्कल
4फिल सॉल्ट
5जितेश शर्मा
6क्रुणाल पंड्या
7स्वप्निल सिंह
8टिम डेविड
9रोमारियो शेफर्ड
10जैकब बेथेल
11जोश हेज़लवुड
12यश दयाल
13भुवनेश्वर कुमार
14नुवान थुषारा
15रसिख सलाम
16अभिनंदन सिंह
17सुयश शर्मा
18वेंकटेश अय्यर
19जैकब डफी
20सात्विक देसवाल
21मंगेश यादव
22जॉर्डन कॉक्स
23विकी ओस्तवाल
24विहान मल्होत्रा
25कनिष्क चौहान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

आईपीएल नीलामी 2026

Updated on:

16 Dec 2025 11:52 pm

Published on:

16 Dec 2025 11:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RCB full Squad For IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

Gujarat Titans Full Squad for IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने इस कैरेबियाई खिलाड़ी पर लुटाया जमकर पैसा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Gujarat Titans Full Squad IPL 2026 Auction
क्रिकेट

SRH Full Squad for IPL 2026: पहले राउंड में नहीं दिया भाव, दूसरी बार में चमका दी किस्मत, देखें सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम

SRH
क्रिकेट

IPL 2026 Auction: राजस्थान के खिलाड़ियों की जमकर हुई कमाई, इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास, यहां देखें पूरी लिस्ट

rajasthani players
क्रिकेट

मुंबई ने इन 5 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, बना ली इतनी ताकतवर टीम, यहां देखें फुल स्क्वॉड

Mumbai Indians
क्रिकेट

Rajasthan Royals Squad, IPL 2026: रवि बिश्नोई और विग्नेश पुथुर को खरीदने के बाद खतरनाक हुआ राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक, देखें पूरा स्क्वाड

Rajasthan Royals
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.