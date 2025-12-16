RCB full Squad For IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा

रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस साल आईपीएल का खिताब जीता। (Photo Credit - IANS)
RCB full Squad after IPL auction 2026: संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में 16 दिसंबर (मंगलवार) को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्शन में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कुल 8 खिलाड़ियों को अपनी टीम में जोड़ा है। इस मिनी ऑक्शन में आरसीबी की सबसे बड़ी और अहम खरीद ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर रहे। अय्यर इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के का हिस्सा थे, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नही कर पाने के कारण उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया था।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए विदेशी और घरेलू प्रतिभाओं का संतुलित चयन किया। RCB ने गेंदबाजी और ऑलराउंड विकल्पों पर खास ध्यान दिया। मिनी ऑक्शन के बाद आरसीबी का स्क्वाड संतुलित नजर आ रहा है।
|खिलाड़ी
|बेस प्राइस
|कितने में बिके
|वेंकटेश अय्यर (भारतीय)
|2 करोड़ रुपए
|7 करोड़ रुपए
|मंगेश यादव (भारतीय, अनकैप्ड)
|30 लाख रुपए
|5.2 करोड़ रुपए
|जैकब डफी (विदेशी, न्यूजीलैंड)
|2 करोड़ रुपए
|2 करोड़ रुपए
|सात्विक देसवाल (भारतीय, अनकैप्ड)
|30 लाख रुपए
|30 लाख रुपए
|जॉर्डन कॉक्स (विदेशी)
|75 लाख रुपए
|75 लाख रुपए
|कनिष्क चौहान (भारतीय, अनकैप्ड)
|30 लाख रुपए
|30 लाख रुपए
|विहान मल्होत्रा (भारतीय, अनकैप्ड)
|30 लाख रुपए
|30 लाख रुपए
|विकी ओस्तवाल (भारतीय, अनकैप्ड)
|30 लाख रुपए
|30 लाख रुपए
|खिलाड़ी
|भूमिका
|राशि
|रजत पाटीदार
|कप्तान
|11 करोड़ रुपए
|विराट कोहली
|बल्लेबाज
|21 करोड़ रुपए
|देवदत्त पडिक्कल
|बल्लेबाज
|2 करोड़ रुपए
|फिल सॉल्ट
|विकेटकीपर-बल्लेबाज
|11.50 करोड़ रुपए
|जितेश शर्मा
|विकेटकीपर-बल्लेबाज
|11 करोड़ रुपए
|क्रुणाल पंड्या
|ऑलराउंडर
|5.75 करोड़ रुपए
|स्वप्निल सिंह
|ऑलराउंडर
|50 लाख रुपए
|टिम डेविड
|बल्लेबाज
|3 करोड़ रुपए
|रोमारियो शेफर्ड
|ऑलराउंडर
|1.5 करोड़ रुपए
|जैकब बेथेल
|ऑलराउंडर
|2.6 करोड़ रुपए
|जोश हेज़लवुड
|तेज गेंदबाज
|12.50 करोड़ रुपए
|यश दयाल
|तेज गेंदबाज
|5 करोड़ रुपए
|भुवनेश्वर कुमार
|तेज गेंदबाज
|10.75 करोड़ रुपए
|नुवान थुषारा
|तेज गेंदबाज
|1.6 करोड़ रुपए
|रसिख सलाम
|तेज गेंदबाज
|6 करोड़ रुपए
|अभिनंदन सिंह
|तेज गेंदबाज
|30 लाख रुपए
|सुयश शर्मा
|स्पिन गेंदबाज
|2.6 करोड़ रुपए
आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पूरी टीम
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|1
|रजत पाटीदार (कप्तान)
|2
|विराट कोहली
|3
|देवदत्त पडिक्कल
|4
|फिल सॉल्ट
|5
|जितेश शर्मा
|6
|क्रुणाल पंड्या
|7
|स्वप्निल सिंह
|8
|टिम डेविड
|9
|रोमारियो शेफर्ड
|10
|जैकब बेथेल
|11
|जोश हेज़लवुड
|12
|यश दयाल
|13
|भुवनेश्वर कुमार
|14
|नुवान थुषारा
|15
|रसिख सलाम
|16
|अभिनंदन सिंह
|17
|सुयश शर्मा
|18
|वेंकटेश अय्यर
|19
|जैकब डफी
|20
|सात्विक देसवाल
|21
|मंगेश यादव
|22
|जॉर्डन कॉक्स
|23
|विकी ओस्तवाल
|24
|विहान मल्होत्रा
|25
|कनिष्क चौहान
