RCB full Squad For IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा

RCB full Squad after IPL auction 2026: संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में 16 दिसंबर (मंगलवार) को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्शन में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कुल 8 खिलाड़ियों को अपनी टीम में जोड़ा है। इस मिनी ऑक्शन में आरसीबी की सबसे बड़ी और अहम खरीद ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर रहे। अय्यर इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के का हिस्सा थे, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नही कर पाने के कारण उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया था।