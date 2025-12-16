IPL 2026 Auction: राजस्थान के खिलाड़ियों की जमकर हुई कमाई, इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास, यहां देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ में खरीदा। वहीं तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को गुजरात टाइटंस ने 90 लाख में खरीदा। सीकर के रहने वाले मुकुल ने अंडर-23 वनडे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बल पर आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जयपुर के सांगानेर निवासी अशोक पूर्व में राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं पर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ खेलते हुए अपनी तूफानी गेंदबाजी से अशोक ने अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जायसवाल को पेवेलियन भेज सभी को हैरान कर दिया था।