IPL 2026 Auction: राजस्थान के खिलाड़ियों की जमकर हुई कमाई, इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास, यहां देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के खिलाड़ी अशोक चौधरी, रवि बिश्नोई और कार्तिक शर्मा (फोटो- ESPN)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के लिए ऑक्शन अबू धाबी में हो रहा है। इस सीजन में आईपीएल ऑक्शन के कई रिकॉर्ड टूटे और नए चेहरों ने कई टीमों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बार के ऑक्शन में राजस्थानी खिलाड़ियों की धूम रही। जहां एक ओर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके दिग्गज स्पिनर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया तो राजस्थान के ही एक खिलाड़ी कार्तिक शर्मा ने तो इतिहास रच दिया।
कार्तिक शर्मा ने इस साल के ऑक्शन में इतिहास रच दिया। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। भरतपुर निवासी 19 वर्षीय कार्तिक का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी कार्तिक के लिए बोली लगाई थी। लेकिन, अंत में चेन्नई ने बाजी मार ली। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। कार्तिक बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं और अंडर-19 में शानदार प्रदर्शन की बदौलत रणजी ट्रॉफी में प्रवेश किया और डेब्यू मुकाबले में शतकीय पारी खेलकर टीमों का ध्यान आकर्षित किया।
राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ में खरीदा। वहीं तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को गुजरात टाइटंस ने 90 लाख में खरीदा। सीकर के रहने वाले मुकुल ने अंडर-23 वनडे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बल पर आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जयपुर के सांगानेर निवासी अशोक पूर्व में राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं पर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ खेलते हुए अपनी तूफानी गेंदबाजी से अशोक ने अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जायसवाल को पेवेलियन भेज सभी को हैरान कर दिया था।
भारत के लिए 42 टी20 खेल चुके फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। रवि बिश्नोई 2020 से 2021 तक इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए खेले थे, जबकि 2022 में उन्हें रिलीज किया गया। पिछले सीजन वह लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे। वहीं लेग स्पिनर राहुल चाहर को आईपीएल के 19वें संस्करण के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 5.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है।
