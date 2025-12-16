16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Auction: राजस्थान के खिलाड़ियों की जमकर हुई कमाई, इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इस बार राजस्थान के खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने जमकर धन की बारिश की। इस ऑक्शन में राजस्थान के कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, राहुल चाहर, मुकुल चौधरी और अशोक चौधरी बिके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 16, 2025

rajasthani players

राजस्थान के खिलाड़ी अशोक चौधरी, रवि बिश्नोई और कार्तिक शर्मा (फोटो- ESPN)

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के लिए ऑक्शन अबू धाबी में हो रहा है। इस सीजन में आईपीएल ऑक्शन के कई रिकॉर्ड टूटे और नए चेहरों ने कई टीमों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बार के ऑक्शन में राजस्थानी खिलाड़ियों की धूम रही। जहां एक ओर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके दिग्गज स्पिनर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया तो राजस्थान के ही एक खिलाड़ी कार्तिक शर्मा ने तो इतिहास रच दिया।

कार्तिक शर्मा बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

कार्तिक शर्मा ने इस साल के ऑक्शन में इतिहास रच दिया। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। भरतपुर निवासी 19 वर्षीय कार्तिक का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी कार्तिक के लिए बोली लगाई थी। लेकिन, अंत में चेन्नई ने बाजी मार ली। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। कार्तिक बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं और अंडर-19 में शानदार प्रदर्शन की बदौलत रणजी ट्रॉफी में प्रवेश किया और डेब्यू मुकाबले में शतकीय पारी खेलकर टीमों का ध्यान आकर्षित किया।

अशोक शर्मा और मुकुल चौधरी भी रहे डिमांड में

राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ में खरीदा। वहीं तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को गुजरात टाइटंस ने 90 लाख में खरीदा। सीकर के रहने वाले मुकुल ने अंडर-23 वनडे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बल पर आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जयपुर के सांगानेर निवासी अशोक पूर्व में राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं पर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ खेलते हुए अपनी तूफानी गेंदबाजी से अशोक ने अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जायसवाल को पेवेलियन भेज सभी को हैरान कर दिया था।

रवि बिश्नोई राजस्थान में शामिल, राहुल चाहर को चेन्नई ने खरीदा

भारत के लिए 42 टी20 खेल चुके फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। रवि बिश्नोई 2020 से 2021 तक इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए खेले थे, जबकि 2022 में उन्हें रिलीज किया गया। पिछले सीजन वह लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे। वहीं लेग स्पिनर राहुल चाहर को आईपीएल के 19वें संस्करण के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 5.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है।

ये भी पढ़ें

IPL Auction 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने कर दी थी भविष्यवाणी, नीलामी के दिन हो गई सच
क्रिकेट
IPL 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Updated on:

16 Dec 2025 10:09 pm

Published on:

16 Dec 2025 10:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction: राजस्थान के खिलाड़ियों की जमकर हुई कमाई, इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास, यहां देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

Gujarat Titans Full Squad for IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने इस कैरेबियाई खिलाड़ी पर लुटाया जमकर पैसा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Gujarat Titans Full Squad IPL 2026 Auction
क्रिकेट

SRH Full Squad for IPL 2026: पहले राउंड में नहीं दिया भाव, दूसरी बार में चमका दी किस्मत, देखें सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम

SRH
क्रिकेट

मुंबई ने इन 5 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, बना ली इतनी ताकतवर टीम, यहां देखें फुल स्क्वॉड

Mumbai Indians
क्रिकेट

Rajasthan Royals Squad, IPL 2026: रवि बिश्नोई और विग्नेश पुथुर को खरीदने के बाद खतरनाक हुआ राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक, देखें पूरा स्क्वाड

Rajasthan Royals
क्रिकेट

पांच बार की चैंपियन इन खिलाड़ियों के मैदान में उतरेगी, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 Auction, IPL 2026 Auction Live Updates, Tata IPL 2026 Live Updates in Hindi,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.