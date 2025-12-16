IPL Auction 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने कर दी थी भविष्यवाणी, नीलामी के दिन हो गई सच

IPL Auction Update: अबू धाबी में आयोजित आईपीएल मिनी ऑक्शन में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया। 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले इस करिश्माई गेंदबाज को आरआर ने 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा। बता दें कि इस ऑक्शन से पहले ही युजवेंद्र चहल ने बता दिया था कि रवि बिश्नोई राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह भी नजर आए थे। उसी वीडियो में चहल ने रवि से कहा था कि वह राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आएंगे और ऑक्शन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ।