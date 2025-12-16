IPL Auction 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने कर दी थी भविष्यवाणी, नीलामी के दिन हो गई सच

युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई (फोटो- IPL)
IPL Auction Update: अबू धाबी में आयोजित आईपीएल मिनी ऑक्शन में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया। 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले इस करिश्माई गेंदबाज को आरआर ने 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा। बता दें कि इस ऑक्शन से पहले ही युजवेंद्र चहल ने बता दिया था कि रवि बिश्नोई राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह भी नजर आए थे। उसी वीडियो में चहल ने रवि से कहा था कि वह राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आएंगे और ऑक्शन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ नीलामी में आए रवि के लिए राजस्थान रॉयल्स ने बोली लगानी शुरू की। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी बिश्नोई में रुचि दिखाई। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अंत में 7.20 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स ने बिश्नोई को अपने पाले में ले लिया।
रवि बिश्नोई ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2020 में पंजाब किंग्स के साथ की थी। 2022 में वह लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े। रवि अब तक आईपीएल के कुल 77 मैचों में 72 विकेट ले चुके हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने 7 मैचों में 9 विकेट लिए।
राजस्थान रॉयल्स में आना रवि बिश्नोई के लिए घर वापसी जैसा है। वह मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। आरआर में शामिल होने के बाद रवि ने कहा, “राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलना घर पर खेलने जैसा होगा। मैंने अपनी क्रिकेट यात्रा राजस्थान रॉयल्स के नेट गेंदबाज के रूप में शुरू की थी। मेरे राज्य के नाम पर जिस टीम का नाम है, उसका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।”
राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले ने कहा, “रवि बेहद प्रतिभाशाली हैं। हमारे फैंस उन्हें रॉयल्स के रंग में देखने के लिए बेताब थे। फ्रेंचाइजी में उनकी वापसी घर वापसी जैसी लगती है, खासकर यह जानते हुए कि उन्होंने अपना सफर यहीं एक नेट बॉलर के तौर पर शुरू किया था। वह एक काबिल गेंदबाज होने के साथ-साथ शानदार फील्डर और बेहतरीन इंसान भी हैं।”
