IPL Auction: शरफराज-पृथ्वी शॉ नहीं लगी बोली, इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के लिए भिड़ गई 4 टीमें, टूटा स्टार्क का रिकॉर्ड

हालांकि, सरफराज खान के अनसोल्ड रहने की खबर हैरान करने वाली रही। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले इस खिलाड़ी पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। सरफराज अब तक तीन टीमों के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। उनका बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपये था। उन्होंने 2015 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए डेब्यू किया था। इसके बाद 2019 में पंजाब किंग्स और 2022 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे। वह अब तक तीन टीमों के लिए कुल 50 मैच ही खेल पाए हैं। इस दौरान उनका औसत 22 का रहा है और उन्होंने 585 रन बनाए हैं। आईपीएल में 50 मैच खेलकर सिर्फ एक अर्धशतक लगाने वाले इस बल्लेबाज को शायद आंकड़ों के लिहाज से ही अनसोल्ड रहना पड़ा।