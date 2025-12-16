IPL Auction: शरफराज-पृथ्वी शॉ नहीं लगी बोली, इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के लिए भिड़ गई 4 टीमें, टूटा स्टार्क का रिकॉर्ड

शरफराज खान (फोटो- ANI)
IPl 2025 Auction Update: अबू धाबी में चल रहे आईपीएल 2026 ऑक्शन के पहले घंटे में सरफराज खान और पृथ्वी शॉ पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन के लिए चार टीमें दिलचस्पी दिखाती नजर आईं। सरफराज और पृथ्वी जहां अनसोल्ड रहे, वहीं कैमरन ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। ग्रीन के लिए मुंबई, चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स ने भी बोली लगाई।
इसके साथ ही कैमरन ग्रीन आईपीएल मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 2023 आईपीएल ऑक्शन में मिचेल स्टार्क के 24.75 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ग्रीन के लिए सीएसके 25 करोड़ रुपये तक गई, उसके बाद केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स भी उन्हें खरीदने की रेस में शामिल थी, लेकिन 13.40 करोड़ रुपये के बाद वह पीछे हट गई। कैमरन ग्रीन की बोली की शुरुआत मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपये से की थी। 2 करोड़ 40 लाख रुपये के बाद मुंबई भी बोली से बाहर हो गई।
कैमरन ग्रीन के रिकॉर्ड की बात करें तो वह मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 29 मैचों में 41 के औसत से 707 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 100 रन रहा है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 153 का रहा है। उन्होंने आईपीएल में एक शतक और दो अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 29 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। हालांकि, टी20 लीग क्रिकेट को छोड़ दें तो टी20 इंटरनेशनल में ग्रीन का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 21 मैचों की 20 पारियों में 32.56 के औसत से 521 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा है। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अब तक एक भी शतक नहीं लगाया है।
दूसरी ओर, अनसोल्ड रहने वाले पृथ्वी शॉ की बात करें तो वह 2018 से 2024 तक दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे। उनका सबसे शानदार सीजन 2021 आईपीएल रहा, जब उन्होंने 31 के औसत से 479 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 159 का रहा था। इस दौरान उन्होंने चार अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। इसके बाद 2022 से 2024 तक उनका प्रदर्शन गिरता गया और दिल्ली ने 2025 मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया। ऑक्शन में उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा और इस बार भी वह अनसोल्ड रहे।
हालांकि, सरफराज खान के अनसोल्ड रहने की खबर हैरान करने वाली रही। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले इस खिलाड़ी पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। सरफराज अब तक तीन टीमों के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। उनका बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपये था। उन्होंने 2015 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए डेब्यू किया था। इसके बाद 2019 में पंजाब किंग्स और 2022 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे। वह अब तक तीन टीमों के लिए कुल 50 मैच ही खेल पाए हैं। इस दौरान उनका औसत 22 का रहा है और उन्होंने 585 रन बनाए हैं। आईपीएल में 50 मैच खेलकर सिर्फ एक अर्धशतक लगाने वाले इस बल्लेबाज को शायद आंकड़ों के लिहाज से ही अनसोल्ड रहना पड़ा।
