16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL Auction: शरफराज-पृथ्वी शॉ नहीं लगी बोली, इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के लिए भिड़ गई 4 टीमें, टूटा स्टार्क का रिकॉर्ड

IPL 2026 Auction News: आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में मिनी ऑक्शन जारी है, जहां अब तक भारतीय खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइज ने ज्यादा भाव नहीं दिखाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 16, 2025

Sarfaraz Khan

शरफराज खान (फोटो- ANI)

IPl 2025 Auction Update: अबू धाबी में चल रहे आईपीएल 2026 ऑक्शन के पहले घंटे में सरफराज खान और पृथ्वी शॉ पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन के लिए चार टीमें दिलचस्पी दिखाती नजर आईं। सरफराज और पृथ्वी जहां अनसोल्ड रहे, वहीं कैमरन ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। ग्रीन के लिए मुंबई, चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स ने भी बोली लगाई।

टूट गया स्टार्क का रिकॉर्ड

इसके साथ ही कैमरन ग्रीन आईपीएल मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 2023 आईपीएल ऑक्शन में मिचेल स्टार्क के 24.75 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ग्रीन के लिए सीएसके 25 करोड़ रुपये तक गई, उसके बाद केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स भी उन्हें खरीदने की रेस में शामिल थी, लेकिन 13.40 करोड़ रुपये के बाद वह पीछे हट गई। कैमरन ग्रीन की बोली की शुरुआत मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपये से की थी। 2 करोड़ 40 लाख रुपये के बाद मुंबई भी बोली से बाहर हो गई।

कैमरन ग्रीन के रिकॉर्ड की बात करें तो वह मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 29 मैचों में 41 के औसत से 707 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 100 रन रहा है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 153 का रहा है। उन्होंने आईपीएल में एक शतक और दो अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 29 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। हालांकि, टी20 लीग क्रिकेट को छोड़ दें तो टी20 इंटरनेशनल में ग्रीन का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 21 मैचों की 20 पारियों में 32.56 के औसत से 521 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा है। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अब तक एक भी शतक नहीं लगाया है।

पृथ्वी शॉ पर नहीं लगी बोली

दूसरी ओर, अनसोल्ड रहने वाले पृथ्वी शॉ की बात करें तो वह 2018 से 2024 तक दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे। उनका सबसे शानदार सीजन 2021 आईपीएल रहा, जब उन्होंने 31 के औसत से 479 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 159 का रहा था। इस दौरान उन्होंने चार अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। इसके बाद 2022 से 2024 तक उनका प्रदर्शन गिरता गया और दिल्ली ने 2025 मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया। ऑक्शन में उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा और इस बार भी वह अनसोल्ड रहे।

सरफराज खान भी हुए नजरअंदाज

हालांकि, सरफराज खान के अनसोल्ड रहने की खबर हैरान करने वाली रही। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले इस खिलाड़ी पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। सरफराज अब तक तीन टीमों के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। उनका बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपये था। उन्होंने 2015 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए डेब्यू किया था। इसके बाद 2019 में पंजाब किंग्स और 2022 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे। वह अब तक तीन टीमों के लिए कुल 50 मैच ही खेल पाए हैं। इस दौरान उनका औसत 22 का रहा है और उन्होंने 585 रन बनाए हैं। आईपीएल में 50 मैच खेलकर सिर्फ एक अर्धशतक लगाने वाले इस बल्लेबाज को शायद आंकड़ों के लिहाज से ही अनसोल्ड रहना पड़ा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

आईपीएल नीलामी 2026

Updated on:

16 Dec 2025 03:24 pm

Published on:

16 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL Auction: शरफराज-पृथ्वी शॉ नहीं लगी बोली, इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के लिए भिड़ गई 4 टीमें, टूटा स्टार्क का रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन ने रचा इतिहास बने IPL मिनी ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

सूर्यवंशी तो चूक गए थे लेकिन अभिज्ञान कुंडू ने जड़ दिया दोहरा शतक

Abhigyna Kundu
क्रिकेट

IPL Auction LIVE: वेंकटेश अय्यर को इतने करोड़ में RCB ने खरीदा, लिविंगस्टोन रहे अनसोल्ड

IPL 2026 auction
क्रिकेट

वायरल वीडियो में खुद को सलीम दुर्रानी की पत्नी बताने वाली महिला का सच क्या है?

Salim Durrani wife viral video
राष्ट्रीय

Ind U19 vs Mly U19: वैभव सूर्यवंशी के अर्धशतक बाद अभिज्ञान कुंडू ने जड़ा शतक

Ind U19 vs Mly U19 Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.