PBKS full Squad after IPL auction 2026: चार खिलाड़ियों को खरीदने के बावजूद पंजाब के पर्स में बचे पैसे

PBKS Squad, IPL 2026 Auction: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी में 16 दिसंबर को आयोजित IPL 2026 ऑक्शन में पंजाब किंग्स (PBKS) ने बेहद सधी हुई रणनीति अपनाई। पंजाब किंग्स ने अपने कोर ग्रुप को पहले ही रिटेन कर लिया था। ऐसे में ऑक्शन में उसने केवल चार नए खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा। 369 खिलाड़ियों के लिए लगी बोली में पंजाब किंग्स की सबसे अहम खरीद ऑस्ट्रेलिया के दो ऑलराउंडर रहे। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट से प्रवीण दुबे और विशाल निषाद को टीम में जोड़ा।