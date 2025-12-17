17 दिसंबर 2025,

बुधवार

क्रिकेट

PBKS full Squad after IPL auction 2026: चार खिलाड़ियों को खरीदने के बावजूद पंजाब के पर्स में बचे पैसे

पंजाब किंग्स (PBKS) ने IPL auction 2026 में 4 खिलाड़ी खरीदे, जिसमें दो विदेशी हैं।

less than 1 minute read
भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 17, 2025

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर, क्रिकेटर, पंजाब किंग्स (Photo Credit- ANI)

PBKS Squad, IPL 2026 Auction: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी में 16 दिसंबर को आयोजित IPL 2026 ऑक्शन में पंजाब किंग्स (PBKS) ने बेहद सधी हुई रणनीति अपनाई। पंजाब किंग्स ने अपने कोर ग्रुप को पहले ही रिटेन कर लिया था। ऐसे में ऑक्शन में उसने केवल चार नए खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा। 369 खिलाड़ियों के लिए लगी बोली में पंजाब किंग्स की सबसे अहम खरीद ऑस्ट्रेलिया के दो ऑलराउंडर रहे। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट से प्रवीण दुबे और विशाल निषाद को टीम में जोड़ा।

पंजाब किंग्स IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन में 11.50 करोड़ लेकर उतरी, बावजूद इसके उसके पर्स में साढ़े तीन करोड़ रुपए बच गए। IPL 2025 की उपविजेता ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बेन ड्वारशुइस पर 4.4 करोड़ और कूपर कोनोली को 3 करोड़ रुपए में टीम में जोड़ा। पंजाब ने अनकैप्ड खिलाड़ी प्रवीण दुबे और विशाल निषाद को क्रमशः 30-30 लाख रुपए में टीम में शामिल किया।

PBKS की ओर से ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी

कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद

IPL 2026 के लिए PBKS की पूरी टीम

प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह ओमरजई, मार्को यानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विजयकुमार वैशाख, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद।

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Published on:

17 Dec 2025 05:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PBKS full Squad after IPL auction 2026: चार खिलाड़ियों को खरीदने के बावजूद पंजाब के पर्स में बचे पैसे

