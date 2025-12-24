एंड्रयू स्ट्रॉस की तरह इन खिलाड़ियों ने भी की है लगभग आधी उम्र की लड़की से शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी शामिल

Players who married almost half their age partners: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस (Andrew Strauss) की पहली पत्नी रुथ मैकडोनाल्ड का 2018 में कैंसर से निधन हो गया था। इसके 7 साल बाद उन्होंने 22 दिसंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी गर्लफ्रेंड एंटोनिया लिनियस-पीट (Antonia Linnaeus-Peat) से शादी कर ली है। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। स्ट्रॉस की उम्र 48 साल है और एंटोनिया उनसे 18 साल छोटी हैं। एंटोनिया फाइन आर्ट एडवाइजरी लिमिटेड में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले एंटोनिया बतौर पीआर एग्जीक्यूटिव भी काम कर चुकी हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही इंटनेशनल खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपने से लगभग आधी उम्र की लड़की से शादी की।