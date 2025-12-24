24 दिसंबर 2025,

एंड्रयू स्ट्रॉस की तरह इन खिलाड़ियों ने भी की है लगभग आधी उम्र की लड़की से शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी शामिल

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने हाल ही में अपने से 18 साल छोटी एंटोनिया लिनियस-पीट से शादी की है, जो अभी काफी चर्चा में है। आज हम ऐसे ही इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो अपने से लगभग आधी उम्र की लड़की से शादी कर चुके हैं।

Madhur Milan Rao

Dec 24, 2025

Andrew Strauss

एंड्रयू स्ट्रॉस और एंटोनिया लिनियस-पीट (फोटो- Andrew Strauss instagram)

Players who married almost half their age partners: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस (Andrew Strauss) की पहली पत्नी रुथ मैकडोनाल्ड का 2018 में कैंसर से निधन हो गया था। इसके 7 साल बाद उन्होंने 22 दिसंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी गर्लफ्रेंड एंटोनिया लिनियस-पीट (Antonia Linnaeus-Peat) से शादी कर ली है। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। स्ट्रॉस की उम्र 48 साल है और एंटोनिया उनसे 18 साल छोटी हैं। एंटोनिया फाइन आर्ट एडवाइजरी लिमिटेड में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले एंटोनिया बतौर पीआर एग्जीक्यूटिव भी काम कर चुकी हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही इंटनेशनल खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपने से लगभग आधी उम्र की लड़की से शादी की।

ये दो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी कर चुके हैं ऐसा

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी अपने से लगभग आधी उम्र की लड़की से शादी की थी। 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब जब 39 साल के थे, तब उन्होंने अपने से 18 साल छोटी 21 वर्षीय रुबाब खान से शादी की थी। 2014 में दोनों ने एक प्राइवेट इवेंट में शादी की थी। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी अपने से 17 साल छोटी लड़की से शादी की थी। 2009 में उनकी पहली पत्नी हुमा मुफ्ती की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह शनीरा थॉम्पसन से मिले और प्यार में पड़ गए। अगस्त, 2013 में उन्होंने थॉम्पसन से लहौर में शादी कर ली।

मैकग्राथ और कर्ट एंगल भी है लिस्ट में

दुनिया के महानतम गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ ने भी साल 2010 में अपने से 12 साल छोटी सारा लियोनार्डी से शादी की थी। 2008 में उनकी पहली पत्नी जेन का ब्रेस्ट कैंसर से निधन हो गया था। इसके बाद 40 वर्षीय मैकग्राथ ने 28 साल की सारा से शादी की थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कर्ट एंगल ने भी 41 साल की उम्र में 23 साल की एक्ट्रेस जियोवाना से शादी की थी। पहली शादी से डिवोर्स के बाद 43 साल के कर्ट ने 25 साल की जियोवाना से शादी की थी।

Pat Cummins

