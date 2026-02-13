Aus vs ZIM: ऑस्ट्रेलियाई घमंड टूटा! जिम्बाब्वे के आगे टेके घुटने, हार के बाद ट्रेविस हेड ने इन खिलाड़ियों पर फोड़ा ठीकरा

T20 World Cup 2026, AUS vs ZIM: क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी वो हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। जिम्बाब्वे जैसी टीम ने वर्ल्ड कप की दिग्गज टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ट्रेविस हेड काफी निराश दिखे, लेकिन उन्होंने हार के पीछे की वजहें बताईं और टीम को याद दिलाया कि वो पहले भी ऐसी मुश्किलों से बाहर निकल चुके हैं।