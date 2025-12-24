24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली की कप्तानी पर इस दिग्गज ने खड़े किए सवाल, डिविलियर्स बोले – मुझे चिढ़ होती है जब…

विराट कोहली के कैप्टेंसी इरा के बारे में बताते हुए टॉम मूडी ने कहा, "विराट कोहली का दौर बहुत उम्मीदों वाला था, लेकिन आखिर में निराशा ही हाथ लगी।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 24, 2025

Virat Kohli

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Photo Credit - IANS)

Virat Kohli Captaincy: पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली अच्छे बल्लेबाज के साथ - साथ बेहतरीन कप्तान भी थे। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में कोहली की कप्तानी की तूती बोलती थी। बावजूद इसके वे कभी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाये, जिस वजह से उनकी कप्तानी पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। जियोहॉटस्टार के शो 'राइज ऑफ चैंपियंस' में चर्चा के दौरान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच टॉम मूडी ने कोहली के व्हाइट-बॉल युग को निराशाजनक बताया है।

हरभजन सिंह ने भी निराशा जताई

विराट कोहली के कैप्टेंसी इरा के बारे में बताते हुए टॉम मूडी ने कहा, "विराट कोहली का दौर बहुत उम्मीदों वाला था, लेकिन आखिर में निराशा ही हाथ लगी।" वहीं, हरभजन सिंह ने भी निराशा जताई कि कोहली के पास इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद वे तीन-चार आईसीसी ट्रॉफी जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरभजन ने कहा, "विराट के पास जिस तरह की टीम थी, वे तीन या चार ट्रॉफी जीत सकते थे। नहीं जीते कुछ तो कारण होंगे, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उनके पास अच्छी टीम थी।"

संजय मांजरेकर ने टीम सलेक्शन पर उठाए सवाल

संजय मांजरेकर ने भी हरभजन सिंह की हां में हां मिलाया और कहा कि कोहली-शास्त्री के समय में टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं था। उन्होंने इसी शो में कहा, "रवि और विराट के अंडर टीम सिलेक्शन हमेशा मेरी सबसे बड़ी चिंता रही।" लेकीन कोहली के करीबी दोस्त एबी डिविलियर्स ने उनकी कप्तानी का मजबूत बचाव किया है। उन्होंने कहा, "इस बात से चिढ़ होती है जब खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने के आधार पर जज किया जाता है। सच कहूं तो, मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि लोग हमेशा एक कप्तान को सिर्फ इस आधार पर जज करते हैं कि उसने वर्ल्ड कप जीता है या नहीं। यह कहना कि 'वह आदमी बेकार है, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप नहीं जीता' गलत है।"

विराट की कप्तानी में ऐसा था टीम इंडिया का हाल

बात करें अगर विराट की कप्तानी की तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय 50 खेले, जिनमें से 30 जीते, 16 हारे, दो टाई रहे और दो बेनतीजा रहे। जीत का प्रतिशत 60 प्रतिशत रहा। विराट ने 95 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से 65 जीते, 27 हारे, एक टाई रहा और दो का कोई नतीजा नहीं निकला। इस तरह देखा जाए तो विराट अच्छे कप्तान थे।

ये भी पढ़ें

6,6,6,6,6,6,6… वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में काटा बवाल, युसुफ पठान का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Century

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली की कप्तानी पर इस दिग्गज ने खड़े किए सवाल, डिविलियर्स बोले – मुझे चिढ़ होती है जब…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बिहार ने खड़ा किया 574 रनों का स्कोर, विजय हज़ारे के इतिहास में मात्र दूसरी बार बने 500 से ज्यादा रन, देखें टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से चूके

vaibhav suryavanshi miss fastest double century
क्रिकेट

राशिद खान को क्यों अपने ही देश में करना पड़ता है बुलेटप्रूफ कार में सफर? दिया चौंकाने वाला बयान

Rashid Khan
क्रिकेट

बिहार के कप्तान ने थोड़ी देर में ही तोड़ा वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi record Broken by S Gani
क्रिकेट

वनडे इतिहास में पहली बार बना 550 से ज्यादा का स्कोर, बिहार के इस खिलाड़ी ने ठोका वैभव सूर्यवंशी से भी तेज शतक, लगी रिकॉर्ड की झड़ी

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.