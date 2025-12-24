विराट कोहली की कप्तानी पर इस दिग्गज ने खड़े किए सवाल, डिविलियर्स बोले – मुझे चिढ़ होती है जब…

संजय मांजरेकर ने भी हरभजन सिंह की हां में हां मिलाया और कहा कि कोहली-शास्त्री के समय में टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं था। उन्होंने इसी शो में कहा, "रवि और विराट के अंडर टीम सिलेक्शन हमेशा मेरी सबसे बड़ी चिंता रही।" लेकीन कोहली के करीबी दोस्त एबी डिविलियर्स ने उनकी कप्तानी का मजबूत बचाव किया है। उन्होंने कहा, "इस बात से चिढ़ होती है जब खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने के आधार पर जज किया जाता है। सच कहूं तो, मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि लोग हमेशा एक कप्तान को सिर्फ इस आधार पर जज करते हैं कि उसने वर्ल्ड कप जीता है या नहीं। यह कहना कि 'वह आदमी बेकार है, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप नहीं जीता' गलत है।"