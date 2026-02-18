T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद छलका ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का दर्द, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा ठीकरा

ऑस्ट्रेलिया ने 2007 से टी20 विश्व कप के सभी संस्करणों में हिस्सा लिया है। 2010 में वे फाइनल तक पहुंचे लेकिन इंग्लैंड से हारे। 2007 और 2012 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। मिचेल मार्श की नाबाद 77 रन की पारी के दम पर न्यूज़ीलैंड को फाइनल में हराया। 2024 में कंगारु टीम सुपर-8 तक पहुंची लेकिन भारत और अफगानिस्तान से हार के बाद सेमीफाइनल नहीं खेल पाई। इस बार 2026 के संस्करण में टीम को में ग्रुप स्टेज से ही विदा होना पड़ा।