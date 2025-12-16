Gujarat Titans Full Squad for IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने इस कैरेबियाई खिलाड़ी पर लुटाया जमकर पैसा, यहां देखें पूरी लिस्ट

गुजरात टाइटंस फुल स्क्वाड IPL 2026 नीलामी
Gujarat Titans Full Squad IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में गुजरात टाइटंस (GT) ने संतुलित और सोच-समझकर खरीदारी की। 12.90 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में उतरी GT ने वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर को अपनी सबसे महंगी बोली में 7 करोड़ रुपये में खरीदा। होल्डर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ बोली युद्ध के बाद GT ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। यह खरीदारी टीम के पेस ऑलराउंडर विभाग को और मजबूत करेगी।
अशोक शर्मा नीलामी में GT की पहली पसंद रहे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इस अनकैप्ड तेज गेंदबाज ने 140+ किमी/घंटा की रफ्तार से सबको प्रभावित किया। वहीं, होल्डर की मौजूदगी से टीम को डेथ ओवरों में अतिरिक्त विकल्प और लोअर ऑर्डर में पावर मिलेगी।
गुजरात टाइटंस ने पहले ही 20 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया था, जिनमें कप्तान शुभमन गिल, जोस बटलर, साई सुदर्शन, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और राहुल तेवतिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम अंतिम मैचों में लड़खड़ा गई थी, लेकिन नई खरीद से अब बैकअप और गहराई मजबूत हुई है।
शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, निशांत सिंधु, मानव सुथार, आर. साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, अरशद खान, जेसन होल्डर (नया), टॉम बैंटन (नया), अशोक शर्मा (नया), ल्यूक वुड (नया) और पृथ्वी राज यारा (नया)।
GT की यह स्क्वॉड टॉप ऑर्डर की मजबूती, विश्व स्तरीय स्पिन और धारदार पेस अटैक के साथ संतुलित नजर आती है। शुभमन गिल की अगुवाई में गुजरात टाइटंस एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।
