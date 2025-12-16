Gujarat Titans Full Squad for IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने इस कैरेबियाई खिलाड़ी पर लुटाया जमकर पैसा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Gujarat Titans Full Squad IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में गुजरात टाइटंस (GT) ने संतुलित और सोच-समझकर खरीदारी की। 12.90 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में उतरी GT ने वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर को अपनी सबसे महंगी बोली में 7 करोड़ रुपये में खरीदा। होल्डर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ बोली युद्ध के बाद GT ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। यह खरीदारी टीम के पेस ऑलराउंडर विभाग को और मजबूत करेगी।