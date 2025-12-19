ICC Men’s T20 World Cup 2026: गिल की होगी वर्ल्ड कप स्क्वॉड से छुट्टी, इन खिलाड़ियों की जगह तय!, देखें संभावित टीम

ICC Men's T20 World Cup 2026: फरवरी-मार्च 2026 मेें होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों ने अभी से अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। इस वर्ल्ड कप की भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा, भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है। भारत-पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होने से टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ गया है। BCCI ने अभी तक आधिकारिक स्क्वॉड की घोषणा नहीं की है, लेकिन टीम के चयन के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज इसका आधार हो सकती है।