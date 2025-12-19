ICC Men’s T20 World Cup 2026: गिल की होगी वर्ल्ड कप स्क्वॉड से छुट्टी, इन खिलाड़ियों की जगह तय!, देखें संभावित टीम

डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम (फोटो- BCCI)
ICC Men's T20 World Cup 2026: फरवरी-मार्च 2026 मेें होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों ने अभी से अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। इस वर्ल्ड कप की भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा, भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है। भारत-पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होने से टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ गया है। BCCI ने अभी तक आधिकारिक स्क्वॉड की घोषणा नहीं की है, लेकिन टीम के चयन के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज इसका आधार हो सकती है।
डिफेंडिंग चैंपियन भारत इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बिना युवा टीम के साथ खेलने उतरेगा। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में है। इस टूर्नामेंट के लिए संभावित स्क्वॉड कुछ इस प्रकार से हो सकती हैः
सूर्यकुमार यादव (कप्तान): सूर्या के नेतृत्व में भारतीय टीम काफी सफल रही है। उनका किसी भी क्रम पर आकर बल्ले से 360 डिग्री शॉट्स खेलना मैच की दिशा बदल सकता है। हालांकि वह अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जो टीम के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही फॉर्म में आ जाएंगे।
अभिषेक शर्मा: पारी की शुरुआत से ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले अभिषेक ने IPL में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वही अंदाज जारी रखा है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से वे टीम को एक तेज शुरुआत प्रदान करवा सकते हैं। अभिषेक ने इस साल टी20 में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाए हैं।
संजू सैमसन: विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का पिछला साल टी20 में काफी अच्छा रहा था। 2024 में उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में तीन शतक जड़े थे। टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करना उन्हें रास आता है। ओपनिंग में अभिषेक के साथ वह पारी को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। गिल के टी20 में फ्लॉप होने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर ओपनिंग के लिए उनकी तरफ देख सकती है।
यशस्वी जायसवाल: युवा सलामी बल्लेबाज जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी टी20 फॉर्मेट को सूट करती है। वे ओपनिंग के लिए एक बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। जायसवाल भी टीम को तेज शुरुआत दे सकते हैं। वे पारी की शुरुआत से ही तेज गति से रन बना सकते हैं।
तिलक वर्मा: तिलक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कंसिस्टेंसी के दम पर टीम में अपनी जगह पक्की की है। वे जरूरत के हिसाब से पारी को आगे ले जा सकते हैं और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अभिषेक के बाद इस साल वह भारत के लिए टी20 में सबसे सफल बल्लेबाज हैं।
जितेश शर्मा: जितेश एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और एक बेहतरीन फिनिशर हैं, उन्हें सैमसन के बैकअप के रूप में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा जा सकता है। अंतिम ओवरों में आकर वे तेज गति से रन जुटा सकते हैं, और किसी भी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की काबिलियत रखते हैं।
शिवम दुबे: स्पिन के खिलाफ अपने गगनचुंबी छक्कों के लिए मशहूर शिवम किसी भी नंबर पर आकर स्पिन के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका में पिच स्पिनरों के लिए उपयुक्त होती है, ऐसे में दुबे अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम पर हावी हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी सबको प्रभावित किया है। टीम को छठे गेंदबाज के रूप में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
हार्दिक पांड्या: अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या टीम को एक संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी टीम के लिए एक प्लस पॉइंट है। वे किसी भी परिस्थिति में आकर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से खेल का रुख पलट सकते हैं। अंत के ओवरों में तेज गति से रन भी बटोर सकते हैं।
अक्षर पटेल: भारत की पिचों पर अक्षर की गेंदबाजी बल्लेबाजों को समस्या में डाल सकती है। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी उनका इस्तेमाल एक फ्लोटर के रूप में किया जा सकता है। तेज खेलने के साथ ही वे एक छोर को संभालकर भी रख सकते हैं।
वॉशिंगटन सुंदर: एक ऑफ स्पिन विकल्प होने के साथ ही सुंदर बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। मैच को जल्दी फिनिश करने की भी क्षमता रखते हैं। सुंदर बड़े-बड़े शॉट्स लगाकर गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं।
वरुण चक्रवर्ती: मिस्ट्री स्पिनर वरुण स्पिन पिचों पर एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे पावरप्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। वरुण किसी भी समय पर आकर विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं।
जसप्रीत बुमराह: विश्व के शीर्ष गेंदबाजों में से एक बुमराह पावरप्ले और डेथ ओवर कहीं भी विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। शुरु के ओवरों में उनकी स्विंग और अंत के ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता किसी भी टीम के लिए घातक साबित हो सकती है।
अर्शदीप सिंह: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप टी20 में डेब्यू के बाद भारत के सफलतम गेंदबाजों में से एक रहे हैं। इनके पास नई गेंद को स्विंग करवाने की क्षमता है। डेथ में भी अर्शदीप विकेट झटक सकते हैं।
कुलदीप यादव: चायनामैन गेंदबाज कुलदीप की फिरकी भारतीय पिचों पर कहर ढा सकती है। कुलदीप अभी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, जो टीम के लिए उपयोगी साबित होगा।
हर्षित राणा: भारतीय टीम में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुके तेज गेंदबाज हर्षित राणा बुमराह और अर्शदीप के लिए एक बैकअप विकल्प के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं। हर्षित भी पावरप्ले में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं।
