19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टीम के साथ दिखे शुभमन गिल, फैंस बोले – टो इंजरी? BCCI को झूठ बोलना भी नहीं आता!

गिल सच में चोटिल हैं या उन्हें टीम से बाहर किया गया है? यह एक बड़ा सवाल है। गिल पिछले कुछ समय से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। उन्हें लगातार मौके दिये जा रहे थे, वहीं सैमसन जैसा इनफॉर्म बल्लेबाज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर फैंस टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 19, 2025

IND vs SA 1st Test

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs South Africa, 5th T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मुक़ाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल को ट्रेनिंग सेशन के दौरान पैर की अंगुली में चोट लगी है। ऐसे में गिल की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को एक बार फिर सलामी बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है।

गिल सच में चोटिल हैं या उन्हें टीम से बाहर किया गया?

गिल सच में चोटिल हैं या उन्हें टीम से बाहर किया गया है? यह एक बड़ा सवाल है। गिल पिछले कुछ समय से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। उन्हें लगातार मौके दिये जा रहे थे, वहीं सैमसन जैसा इनफॉर्म बल्लेबाज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर फैंस टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे।

एयरपोर्ट से बाहर आते हुए दिखे गिल

पांचवे मुक़ाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें गिल अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में गिल अभिषेक से हंसते हुए बात कर रहे हैं और आराम से चलते हुए बाहर आ रहे हैं। इसपर एक यूजर ने लिखा, "टो इंजरी? अगर ऐसा है तो गिल टीम के साथ क्या कर रहा है? गले में चोट लगी थी तब भी टीम के साथ ही था। BCCI को झूठ बोलना भी नहीं आता! चारों तरफ कैमरे हैं, सच सामने आ ही जाता है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, " ये सब ड्रामा है। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बना लेगा और टी20 टीम में आ जाएगा।"

17 पारियों में गिल एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाये

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में भी गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पहले तीन मैचों में उन्होंने केवल 32 रन जोड़े। टीम में वापसी करने के बाद अबतक गिल ने 14 पारियों में मात्र 20.23 की खराब औसत से 291 रन बनाए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछली 17 पारियों में गिल एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था।

सैमसन का ओपनिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा

वहीं सैमसन ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद ओपनिंग में शानदार फॉर्म दिखाई थी। उस साल उन्होंने 13 मैचों में 43.60 की औसत और लगभग 183 के स्ट्राइक रेट से 436 रन बनाए थे, जिसमें तीन शतक शामिल हैं। संजू एक कैलेंडर ईयर में तीन शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं।

ये भी पढ़ें

IND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन की एंट्री तय! भारतीय टीम करेगी दो बदलाव, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

19 Dec 2025 12:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टीम के साथ दिखे शुभमन गिल, फैंस बोले – टो इंजरी? BCCI को झूठ बोलना भी नहीं आता!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL: अंडर 19 एशिया कप के सेमीफ़ाइनल में जमकर बारिश, अगर रद्द हुआ मैच तो यह टीम पहुंचेगी फ़ाइनल में

क्रिकेट

U19 Asia Cup SF: भारत-श्रीलंका मैच में 4 घंटे बाद भी नहीं हो सका टॉस, जानें कब तक शुरू हो सकता है मुक़ाबला

under 19 asia cup semifinal
क्रिकेट

ICC Men’s T20 World Cup 2026: गिल की होगी वर्ल्ड कप स्क्वॉड से छुट्टी, इन खिलाड़ियों की जगह तय! देखें संभावित टीम

Team India Probable squad for T20 World Cup
क्रिकेट

IND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन की एंट्री तय! भारतीय टीम करेगी दो बदलाव, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

क्रिकेट

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को झटका, जयपुर में नहीं खेले जाएंगे एक भी मैच! BCCI का RCA को अल्टीमेटम

SMS Stadium
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.