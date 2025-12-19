अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टीम के साथ दिखे शुभमन गिल, फैंस बोले – टो इंजरी? BCCI को झूठ बोलना भी नहीं आता!

पांचवे मुक़ाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें गिल अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में गिल अभिषेक से हंसते हुए बात कर रहे हैं और आराम से चलते हुए बाहर आ रहे हैं। इसपर एक यूजर ने लिखा, "टो इंजरी? अगर ऐसा है तो गिल टीम के साथ क्या कर रहा है? गले में चोट लगी थी तब भी टीम के साथ ही था। BCCI को झूठ बोलना भी नहीं आता! चारों तरफ कैमरे हैं, सच सामने आ ही जाता है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, " ये सब ड्रामा है। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बना लेगा और टी20 टीम में आ जाएगा।"