अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टीम के साथ दिखे शुभमन गिल, फैंस बोले – टो इंजरी? BCCI को झूठ बोलना भी नहीं आता!

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs South Africa, 5th T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मुक़ाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल को ट्रेनिंग सेशन के दौरान पैर की अंगुली में चोट लगी है। ऐसे में गिल की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को एक बार फिर सलामी बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है।
गिल सच में चोटिल हैं या उन्हें टीम से बाहर किया गया है? यह एक बड़ा सवाल है। गिल पिछले कुछ समय से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। उन्हें लगातार मौके दिये जा रहे थे, वहीं सैमसन जैसा इनफॉर्म बल्लेबाज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर फैंस टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे।
पांचवे मुक़ाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें गिल अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में गिल अभिषेक से हंसते हुए बात कर रहे हैं और आराम से चलते हुए बाहर आ रहे हैं। इसपर एक यूजर ने लिखा, "टो इंजरी? अगर ऐसा है तो गिल टीम के साथ क्या कर रहा है? गले में चोट लगी थी तब भी टीम के साथ ही था। BCCI को झूठ बोलना भी नहीं आता! चारों तरफ कैमरे हैं, सच सामने आ ही जाता है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, " ये सब ड्रामा है। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बना लेगा और टी20 टीम में आ जाएगा।"
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में भी गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पहले तीन मैचों में उन्होंने केवल 32 रन जोड़े। टीम में वापसी करने के बाद अबतक गिल ने 14 पारियों में मात्र 20.23 की खराब औसत से 291 रन बनाए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछली 17 पारियों में गिल एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था।
वहीं सैमसन ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद ओपनिंग में शानदार फॉर्म दिखाई थी। उस साल उन्होंने 13 मैचों में 43.60 की औसत और लगभग 183 के स्ट्राइक रेट से 436 रन बनाए थे, जिसमें तीन शतक शामिल हैं। संजू एक कैलेंडर ईयर में तीन शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं।
