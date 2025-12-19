19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘वह कुछ नहीं सिखा सकते’, कपिल देव ने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर क्यों कही ये बात

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया WTC 2025 final के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 19, 2025

Gautam Gambhir

गौतम गंभीर, टीम इंडिया के हेड कोच (Photo Credit - IANS)

Kapil Dev on Gautam Gambhir: टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर जब से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं, तब से वह लगातार सवालों के घेरे में हैं। कभी टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन की वजह से उनकी आलोचना होती है, तो कभी फेवरेट खिलाड़ियों को लगातार मौका देने पर उन्हें निशाना बनाया जाता है। इस बार टीम इंडिया को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने कोचिंग और उनकी पोजिशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्गज क्रिकेटर का मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोच कुछ नहीं सिखा सकता। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर कोच नहीं बल्कि मैनेजर हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है...

कपिल देव ने बताई वजह

हालांकि कपिल देव ने इसके पीछे की वजह बहुत साफ तौर पर बताई है। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर एक बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए खेले हैं। न तो उन्होंने कभी गेंदबाजी की है और न ही विकेटकीपिंग की है। ऐसे में वह किसी लेग स्पिनर को लेग स्पिन की तकनीक कैसे समझा सकते हैं या किसी विकेटकीपर को विकेटकीपिंग कैसे सिखा सकते हैं। कपिल देव का मानना है कि गौतम गंभीर जिस पोजिशन पर काम कर रहे हैं, उसे कोच नहीं टीम मैनेजर कहना चाहिए।

अगर देखा जाए तो कपिल देव की बातों में सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि गौतम गंभीर किसी भी खिलाड़ी को सीधे तौर पर बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग या विकेटकीपिंग नहीं सिखाते। बल्कि वह यह तय करते हैं कि किस खिलाड़ी का कैसे इस्तेमाल करना है, किस गेंदबाज से कहां गेंदबाजी करानी है और किस बल्लेबाज से कहां बेहतर बल्लेबाजी कराई जा सकती है। ऐसे में इस भूमिका को टीम मैनेजर कहना ही ज्यादा उचित लगता है।

साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के दौरान कपिल देव का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम ने इस दौरे पर शानदार शुरुआत की थी और टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 से हराकर इतिहास रचा था। इसके बाद उन्हें वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका 2-1 से पीछे है। सीरीज का आखिरी मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए किन धुरंधरों के नाम पर लगेगी मुहर? 24 घंटे के भीतर होगा टीम का ऐलान
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma future

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

19 Dec 2025 05:26 pm

Published on:

19 Dec 2025 05:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘वह कुछ नहीं सिखा सकते’, कपिल देव ने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर क्यों कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

इस साल भी बरकरार रहा रोहित-विराट का जलवा, इस मामले में युवाओं को पछाड़ निकल गए सबसे आगे

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए किन धुरंधरों के नाम पर लगेगी मुहर? 24 घंटे के भीतर होगा टीम का ऐलान

Virat Kohli and Rohit Sharma future
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शमी-रिंकू के साथ ये खिलाड़ी भी बाहर! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाएं 15 नाम

Hardik Pandya and Jasprit Bumrah
क्रिकेट

IND vs SL: अंडर 19 एशिया कप के सेमीफ़ाइनल में जमकर बारिश, अगर रद्द हुआ मैच तो यह टीम पहुंचेगी फ़ाइनल में

क्रिकेट

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टीम के साथ दिखे शुभमन गिल, फैंस बोले – टो इंजरी? BCCI को झूठ बोलना भी नहीं आता!

IND vs SA 1st Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.