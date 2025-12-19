‘वह कुछ नहीं सिखा सकते’, कपिल देव ने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर क्यों कही ये बात

Kapil Dev on Gautam Gambhir: टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर जब से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं, तब से वह लगातार सवालों के घेरे में हैं। कभी टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन की वजह से उनकी आलोचना होती है, तो कभी फेवरेट खिलाड़ियों को लगातार मौका देने पर उन्हें निशाना बनाया जाता है। इस बार टीम इंडिया को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने कोचिंग और उनकी पोजिशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्गज क्रिकेटर का मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोच कुछ नहीं सिखा सकता। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर कोच नहीं बल्कि मैनेजर हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है...