टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए किन धुरंधरों के नाम पर लगेगी मुहर? 24 घंटे के भीतर होगा टीम का ऐलान

ICC Men's T20 World Cup 2026: भारतीय चयनकर्ता 20 दिसंबर को आगामी टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए टीम का ऐलान करेंगे।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 19, 2025

Virat Kohli and Rohit Sharma future

मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो सोर्स: ANI)

Team India T20 World Cup 2026 Squad Announcement: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर को होगा। यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के खत्म होते ही अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर देगी। बीसीसीआई ने बताया है कि सूर्यकुमार यादव और अजीत अगरकर शनिवार दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा करेंगे। इस दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी टीम का चयन किया जाएगा।

कब करना होता है टीम का ऐलान?

आपको बता दें कि आईसीसी टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों को कम से कम एक महीने पहले अपने स्क्वाड का ऐलान करना होता है। हालांकि इस बार बीसीसीआई काफी पहले टीम की घोषणा करने जा रहा है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को जारी प्रेस रिलीज में बताया है कि सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में बैठक करेगी, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का चयन किया जाएगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल टी20 स्क्वाड में चुने जाएंगे? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का चौथा मैच वह नहीं खेल पाए थे। हालांकि वह मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया था। इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे हुए आखिरी मुकाबले से भी बाहर रहना पड़ा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल को वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह मिलेगी, या फिर उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाएगा।

कुछ नाम पहले से ही कन्फर्म

आपको बता दें कि इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की टीम में कुछ नाम कंफर्म माने जा रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, हालांकि वह इस समय आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उनका फॉर्म चयनकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को भी टीम में जगह मिलने की पूरी संभावना है। तिलक वर्मा, जितेश शर्मा और हर्षित राणा के नाम पर भी चयन समिति मुहर लगा सकती है। वॉशिंगटन सुंदर भी चयन की दौड़ में शामिल हैं।

हालांकि ईशान किशन की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी की फिटनेस कहीं न कहीं बड़े बदलाव के संकेत भी देती है। अब देखना यह होगा कि चयनकर्ता इन्हें प्रदर्शन को कंसीडर करते है या नजरअंदाज करते हैं। रिंकू सिंह की वापसी होगी या बाहर रहेंगे। शनिवार को पता चल जाएगा कि कौन खेलेगा वर्ल्डकप और किसका टूटेगा सपना।

Updated on:

19 Dec 2025 04:31 pm

Published on:

19 Dec 2025 03:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए किन धुरंधरों के नाम पर लगेगी मुहर? 24 घंटे के भीतर होगा टीम का ऐलान

