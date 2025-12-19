टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए किन धुरंधरों के नाम पर लगेगी मुहर? 24 घंटे के भीतर होगा टीम का ऐलान

आपको बता दें कि इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की टीम में कुछ नाम कंफर्म माने जा रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, हालांकि वह इस समय आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उनका फॉर्म चयनकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को भी टीम में जगह मिलने की पूरी संभावना है। तिलक वर्मा, जितेश शर्मा और हर्षित राणा के नाम पर भी चयन समिति मुहर लगा सकती है। वॉशिंगटन सुंदर भी चयन की दौड़ में शामिल हैं।