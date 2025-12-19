टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शमी-रिंकू के साथ ये खिलाड़ी भी बाहर! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाएं 15 नाम

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह (Photo Credit - IANS)
Team India Probable Squad: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार को होगा। उससे पहले पूर्व क्रिकेटर और स्टार कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने पसंदीदा 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में मोहम्मद शमी और रिंकू सिंह का नाम शामिल नहीं है। आकाश चोपड़ा ने अपने 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में चार ऑलराउंडर, तीन मध्यक्रम के बल्लेबाज, एक विकेटकीपर, तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर्स को जगह दी है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने इस स्क्वाड में किन-किन खिलाड़ियों को मौका दिया है।
इससे पहले आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका मिलकर इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहे हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। भारत में पांच और श्रीलंका में तीन वेन्यू पर मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम के ग्रुप में पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए की टीमें शामिल हैं। वहीं, ग्रुप B में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, ग्रुप C में इंग्लैंड, बांग्लादेश, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज, जबकि ग्रुप D में साउथ अफ्रीका, यूएई, अफगानिस्तान, कनाडा और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं।
इस 20 टीमों वाले टूर्नामेंट में से 8 टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी, जहां उन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा। इसके बाद दोनों ग्रुप्स से टॉप की 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया, 15 फरवरी को पाकिस्तान और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से खेलेगी।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 57 की औसत से 516 रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को भी आकाश चोपड़ा ने नजरअंदाज किया है, तो मोहम्मद शमी और रिंकू सिंह को भी उन्होंने बाहर रखा है। वर्ल्डकप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर को होगा।
