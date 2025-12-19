टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम से शमी-रिंकू के साथ ये खिलाड़ी भी बाहर! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाएं 15 नाम

Team India Probable Squad: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार को होगा। उससे पहले पूर्व क्रिकेटर और स्टार कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने पसंदीदा 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में मोहम्मद शमी और रिंकू सिंह का नाम शामिल नहीं है। आकाश चोपड़ा ने अपने 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में चार ऑलराउंडर, तीन मध्यक्रम के बल्लेबाज, एक विकेटकीपर, तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर्स को जगह दी है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने इस स्क्वाड में किन-किन खिलाड़ियों को मौका दिया है।