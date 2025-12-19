संजू सैमसन सहित इन 3 खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में वापसी, 5वें टी20 में भारतीय टीम करेगी पहले बल्लेबाजी

IND vs SA 5th T20 Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस हारने के बाद सूर्या ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी करना ही चाहते थे। बता दें कि इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। शुभमन गिल, कुलदीप यादव और हर्षित राणा की जगह संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है।