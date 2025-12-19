IND vs SL: अंडर 19 एशिया कप के सेमीफ़ाइनल में जमकर बारिश, अगर रद्द हुआ मैच तो यह टीम पहुंचेगी फ़ाइनल में

एशिया कप का सेमीफ़ाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है (photo - BCCI)
India vs Sri Lanka, Semi Final, under 19 Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले दुबई में बारिश की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। पहला सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर तथा दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सेवेंस स्टेडियम पर खेला जाना है। दोनों ही मैचों में टॉस देरी से हो रहा है या नहीं हो पाया है, और गीले आउटफील्ड के कारण खेल शुरू होने में बाधा आ रही है। मौसम की स्थिति को देखते हुए दोनों मैच रद्द होने की आशंका बनी हुई है।
अब सवाल यह है कि यदि दोनों सेमीफाइनल पूरी तरह रद्द हो जाते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता, तो फाइनल में कौन सी टीमें पहुंचेंगी। इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसे में एसीसी के नियमों के अनुसार, ग्रुप स्टेज में बेहतर रैंकिंग वाली टीम (यानी ग्रुप टॉपर) सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी।
इस स्थिति में फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच 21 दिसंबर को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाएगा। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश थमे और दोनों सेमीफाइनल में पूरा मैच हो सके, ताकि टूर्नामेंट रोमांचक तरीके से आगे बढ़े। फिलहाल अधिकारियों की नजर मौसम और ग्राउंड की स्थिति पर है, और आगे की अपडेट का इंतजार है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग