IND vs SL: अंडर 19 एशिया कप के सेमीफ़ाइनल में जमकर बारिश, अगर रद्द हुआ मैच तो यह टीम पहुंचेगी फ़ाइनल में

India vs Sri Lanka, Semi Final, under 19 Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले दुबई में बारिश की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। पहला सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर तथा दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सेवेंस स्टेडियम पर खेला जाना है। दोनों ही मैचों में टॉस देरी से हो रहा है या नहीं हो पाया है, और गीले आउटफील्ड के कारण खेल शुरू होने में बाधा आ रही है। मौसम की स्थिति को देखते हुए दोनों मैच रद्द होने की आशंका बनी हुई है।