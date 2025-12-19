19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

क्रिकेट

21 दिसंबर को भारत बनाम पाकिस्तान कन्फर्म, यंग इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को दी शिकस्त

IND vs PAK, U19 Asia Cup 2025 Final: अंडर 19 एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना रविवार को पाकिस्तान से होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 19, 2025

IND U19 Team

भारत की अंडर 19 टीम (फोटो- BCCI)

U19 Asia Cup Final, IND vs PAK: अंडर-19 एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। शुक्रवार को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 138 रन ही बना सकी। जवाब में भारतीय टीम ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले में एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ने अर्धशतक पूरे किए।

श्रीलंका की शुरुआत खराब

इससे पहले बारिश की वजह से मैच काफी देरी से शुरू हुआ और 50 ओवर की जगह मुकाबला 20-20 ओवर का कर दिया गया। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में ही दुलनिथ सिगेरा आउट हो गए। अगले ओवर में श्रीलंका को एक और झटका लगा। छठे ओवर में कविजा गेमजे पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान विमत दिनसारा और चमिका हीनातिगला ने पारी को संभाला और 11 ओवर तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। 12वें ओवर में दिनसारा 32 रन बनाकर आउट हो गए।

हीनातिगला के 42 रन, सेठमिका सेनेविरत्ने के 30 रन और कप्तान विमत दिनसारा के 32 रनों की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 138 रन बनाए। भारत की ओर से अनिल पटेल और कनिष्क चौहान ने दो-दो विकेट हासिल किए।

139 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी खराब रही। कप्तान आयुष मंत्र इस टूर्नामेंट में पूरी तरह फ्लॉप रहे और सेमीफाइनल में भी वह सात रन बनाकर आउट हो गए। वहीं वैभव सूर्यवंशी भी 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने मोर्चा संभाला और भारतीय टीम को जीत दिलाई। दोनों ने अर्धशतक जड़े और टीम इंडिया को 18 ओवर में ही जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचा दिया।

फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला

अब भारतीय टीम 21 दिसंबर को खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट पहले ही हासिल कर लिया था।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

19 Dec 2025 07:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 21 दिसंबर को भारत बनाम पाकिस्तान कन्फर्म, यंग इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को दी शिकस्त

