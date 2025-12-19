21 दिसंबर को भारत बनाम पाकिस्तान कन्फर्म, यंग इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को दी शिकस्त

U19 Asia Cup Final, IND vs PAK: अंडर-19 एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। शुक्रवार को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 138 रन ही बना सकी। जवाब में भारतीय टीम ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले में एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ने अर्धशतक पूरे किए।