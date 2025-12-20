वैभव सूर्यवंशी-आयुष म्हात्रे छक्के-चौके बरसाने के लिए तैयार! लेकिन पाक के इन खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- BCCI)
U19 Asia Cup 2025, IND vs PAK: अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार को दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में यह दूसरा मौका है, जब दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में मात दी थी।
दोनों टीमों का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में काफी शानदार रहा है। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मुकाबले जीते थे, जबकि पाकिस्तान ने यूएई और मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराया, वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मात देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। बांग्लादेश ग्रुप बी की टॉपर रही थी और उसने अपने तीनों मुकाबले जीते थे।
अब फाइनल मुकाबले की बात करें तो भारत की ओर से आयुष महात्रे, वैभव सूर्यवंशी, अभिज्ञान कुंडू, एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा पर नजरें होंगी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कमाल की बल्लेबाजी की है। वहीं पाकिस्तान के समीर मिन्हास अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगे, जिन्होंने मलेशिया के खिलाफ 177 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इसके अलावा उस्मान खान और कप्तान फरहान यूसुफ भी इस टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं।
यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध होगी।
आपको बता दें कि भारत इस साल तीसरा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहा है। सबसे पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय मेंस सीनियर टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। इसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। हालांकि अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और इस साल दूसरा एशिया कप खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है।
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, नमन पुष्पक, हरवंश पंगालिया और युवराज गोहिल।
समीर मिन्हास, हमजा जहूर (विकेटकीपर), उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसन, दानियाल अली खान, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, मोमिन कमर, अली हसन बलूच, नकाब शफीक और मोहम्मद हुजैफा।
