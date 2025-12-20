वैभव सूर्यवंशी-आयुष म्हात्रे छक्के-चौके बरसाने के लिए तैयार! लेकिन पाक के इन खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान

आपको बता दें कि भारत इस साल तीसरा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहा है। सबसे पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय मेंस सीनियर टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। इसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। हालांकि अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और इस साल दूसरा एशिया कप खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है।